Юань к рублю на Мосбирже растет вторую сессию подряд
Юань к рублю на Мосбирже растет вторую сессию подряд - 16.04.2026, ПРАЙМ
Юань к рублю на Мосбирже растет вторую сессию подряд
Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг днем растет вторую сессию подряд, закрепляясь выше психологического уровня 11 рублей, следует из... | 16.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-16T15:31+0300
2026-04-16T15:31+0300
2026-04-16T15:57+0300
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг днем растет вторую сессию подряд, закрепляясь выше психологического уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.23 мск повышался на 10 копеек (+0,9%), до 11,16 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,05-11,23 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 76,495 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 76,15 рубля. Рубль под давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в четверг продолжил повышаться, закрепляясь выше психологического уровня 11 рублей за юань. "Рубль оказался под давлением на фоне заявлений официальных лиц о возможном возобновлении операций Минфина по покупке валюты в рамках бюджетного правила, не дожидаясь 1 июля", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Власти не собираются отказываться от бюджетного правила, заявил министр финансов Антон Силуанов в четверг. Кроме того, он сказал, что правительство до июля определится с вопросом о досрочном возобновлении операций Минфина по этому правилу. Таким образом, ведомство может вернуться на рынок с покупкой валюты в Фонд национального благосостояния. Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,55% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,68% на предыдущих торгах. Прогнозы Котировки российской нефти с мартовских 77 долларов за баррель в первой половине апреля превысили 100 долларов, что без регулярных операций по бюджетному правилу с высокой вероятностью укрепило бы валюту РФ: доллар сполз бы до 70 рублей или даже ниже, учитывая улучшение параметров внешней торговли, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Астра УА" "Сам по себе рост рубля для большей части экономики - это позитив. Но основная проблема в резко возросшей волатильности курса. Поэтому, видимо, Минфину и пришлось вновь менять планы, чтобы операции по бюджетному правилу сгладили влияние внешней конъюнктуры на рубль. С мая Минфин мог бы вернуться к чистым покупкам валюты", - говорит он. Сказать, каким будет курс рубля до конца года, при текущем уровне неопределенности невозможно, считает Полевой. "Однако во втором полугодии курс в любом случае должен вернуться к 80+ рублей за доллар из-за ожидаемой нормализации сырьевого экспорта, сильно меньших продаж валюты по операциям "зеркалирования" инвестиций из ФНБ и постепенного восстановления спроса на валюту и валютные активы вслед за снижением ставки ЦБ. Резкое ослабление рублю до конца года не грозит, что поможет стабилизировать инфляцию в ее устойчивой части у целевых 4% и поддержать снижение инфляционных ожиданий населения", - резюмирует он. Рабочий диапазон на ближайшие дни - 74-77 рублей за доллар, с тяготением к нижней части, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Если Brent просядет на позитиве от переговорного стола, а геополитическая премия в рубле частично рассосется, это может ненадолго вернуть доллар к 76-77 рублям. Для ЦБ баланс пока выглядит приемлемым: рубль у 75 рублей сдерживает инфляционный импорт, дает бюджету максимально использовать апрельский "нефтегазовый прилив" и сохраняет аргументы для снижения ставки 24 апреля - которое нулевая недельная инфляция превратила из вероятного сценария в почти неизбежный", - добавляет он.
https://1prime.ru/20260415/bessent-869194726.html
https://1prime.ru/20260416/monety-869179177.html
мосбиржа, рынок, торги, рф, минфин, фнб, антон силуанов
Мосбиржа, Рынок, Торги, РФ, Минфин, ФНБ, Антон Силуанов
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг днем растет вторую сессию подряд, закрепляясь выше психологического уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 15.23 мск повышался на 10 копеек (+0,9%), до 11,16 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,05-11,23 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 76,495 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 76,15 рубля.
Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в четверг продолжил повышаться, закрепляясь выше психологического уровня 11 рублей за юань.
"Рубль оказался под давлением на фоне заявлений официальных лиц о возможном возобновлении операций Минфина
по покупке валюты в рамках бюджетного правила, не дожидаясь 1 июля", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
Бессент допустил введение вторичных санкций за покупку иранской нефти
Власти не собираются отказываться от бюджетного правила, заявил министр финансов Антон Силуанов
в четверг. Кроме того, он сказал, что правительство до июля определится с вопросом о досрочном возобновлении операций Минфина по этому правилу. Таким образом, ведомство может вернуться на рынок с покупкой валюты в Фонд национального благосостояния.
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,55% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,68% на предыдущих торгах.
Котировки российской нефти с мартовских 77 долларов за баррель в первой половине апреля превысили 100 долларов, что без регулярных операций по бюджетному правилу с высокой вероятностью укрепило бы валюту РФ
: доллар сполз бы до 70 рублей или даже ниже, учитывая улучшение параметров внешней торговли, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Астра УА"
"Сам по себе рост рубля для большей части экономики - это позитив. Но основная проблема в резко возросшей волатильности курса. Поэтому, видимо, Минфину и пришлось вновь менять планы, чтобы операции по бюджетному правилу сгладили влияние внешней конъюнктуры на рубль. С мая Минфин мог бы вернуться к чистым покупкам валюты", - говорит он.
Сказать, каким будет курс рубля до конца года, при текущем уровне неопределенности невозможно, считает Полевой.
Россиянам рассказали о "двойной доходности" золотых монет
"Однако во втором полугодии курс в любом случае должен вернуться к 80+ рублей за доллар из-за ожидаемой нормализации сырьевого экспорта, сильно меньших продаж валюты по операциям "зеркалирования" инвестиций из ФНБ
и постепенного восстановления спроса на валюту и валютные активы вслед за снижением ставки ЦБ. Резкое ослабление рублю до конца года не грозит, что поможет стабилизировать инфляцию в ее устойчивой части у целевых 4% и поддержать снижение инфляционных ожиданий населения", - резюмирует он.
Рабочий диапазон на ближайшие дни - 74-77 рублей за доллар, с тяготением к нижней части, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал"
.
"Если Brent
просядет на позитиве от переговорного стола, а геополитическая премия в рубле частично рассосется, это может ненадолго вернуть доллар к 76-77 рублям. Для ЦБ баланс пока выглядит приемлемым: рубль у 75 рублей сдерживает инфляционный импорт, дает бюджету максимально использовать апрельский "нефтегазовый прилив" и сохраняет аргументы для снижения ставки 24 апреля - которое нулевая недельная инфляция превратила из вероятного сценария в почти неизбежный", - добавляет он.