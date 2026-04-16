Захарова не видит смысла обсуждать снятие санкций при нынешнем курсе ЕС - 16.04.2026, ПРАЙМ
Захарова не видит смысла обсуждать снятие санкций при нынешнем курсе ЕС
Захарова не видит смысла обсуждать снятие санкций при нынешнем курсе ЕС - 16.04.2026, ПРАЙМ
Захарова не видит смысла обсуждать снятие санкций при нынешнем курсе ЕС
Смысла обсуждать снятие европейских санкций при нынешнем курсе Евросоюза нет, при этом Россия никогда не отказывалась от равноправного диалога с Европой, но... | 16.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-16T20:08+0300
2026-04-16T20:08+0300
политика
россия
мировая экономика
рф
запад
европа
мария захарова
ес
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Смысла обсуждать снятие европейских санкций при нынешнем курсе Евросоюза нет, при этом Россия никогда не отказывалась от равноправного диалога с Европой, но будет судить о ситуации по конкретным действиям ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы санкции против ЕС инициативно не вводили. Все, что мы вводили, было ответом на введенные ими санкции... С ними (с Брюсселем - ред.) обсуждать (снятие санкций - ред.) в пылу их пике ментального тоже не будем. Рассуждать на эти темы в отрыве от реальности смысла никакого не имеет", - сказала Захарова на брифинге. Дипломат подчеркнула, что Россия не будет "стучаться в закрытую дверь", но при этом не станет отказываться от взаимодействия на условиях взаимоуважительного и равноправного диалога. "Есть реальность. Есть действия... Будем судить по шагам и по конкретным действиям", - подчеркнула Захарова. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
рф
запад
европа
ПРАЙМ
россия, мировая экономика, рф, запад, европа, мария захарова, ес
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, ЗАПАД, ЕВРОПА, Мария Захарова, ЕС
20:08 16.04.2026
 
Захарова не видит смысла обсуждать снятие санкций при нынешнем курсе ЕС

Захарова: смысла обсуждать снятие европейских санкций при нынешнем курсе ЕС нет

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Смысла обсуждать снятие европейских санкций при нынешнем курсе Евросоюза нет, при этом Россия никогда не отказывалась от равноправного диалога с Европой, но будет судить о ситуации по конкретным действиям ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы санкции против ЕС инициативно не вводили. Все, что мы вводили, было ответом на введенные ими санкции... С ними (с Брюсселем - ред.) обсуждать (снятие санкций - ред.) в пылу их пике ментального тоже не будем. Рассуждать на эти темы в отрыве от реальности смысла никакого не имеет", - сказала Захарова на брифинге.
Дипломат подчеркнула, что Россия не будет "стучаться в закрытую дверь", но при этом не станет отказываться от взаимодействия на условиях взаимоуважительного и равноправного диалога.
"Есть реальность. Есть действия... Будем судить по шагам и по конкретным действиям", - подчеркнула Захарова.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаРФЗАПАДЕВРОПАМария ЗахароваЕС
 
 
