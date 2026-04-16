Россия готова развивать торговлю с отдельными странами ЕС, заявила Захарова

2026-04-16T20:21+0300

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Россия готова развивать торговые контакты с отдельными странами-членами Евросоюза, при условии, что это отвечало бы интересам самой РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Россия со своей стороны готова в торговом плане развивать отвечающее нашим интересам контакты с отдельными странами-членами этого объединения, при условии, подчеркиваем, что последние будут на деле придерживаться цивилизованных методов ведения дел, будут отказываться и откажутся от навязываемой русофобским крылом ЕС антироссийской истерии и, конечно, если они будут вести себя подобающим образом, исповедовать положения устава ООН и вести дела во взаимоуважительном ключе", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга. Ранее глава венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что надеется на снятие санкций ЕС с России после завершения конфликта на Украине.

