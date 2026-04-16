Zaycev.net возглавило рейтинг музыкальных приложений в российском App Store - 16.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-16T12:56+0300

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Сервис для скачивания песен Zaycev.net возглавило рейтинг бесплатных приложений в категории "Музыка" в российском App Store, обогнав стриминговые сервисы "Яндекса" и VK, обратило внимание РИА Новости. Так, приложение находится на первой строчке с оценкой "3" из "5". При этом на Android в список лидеров Zaycev.net не вошел. Сервис появился в середине 2000 годов и стал одним из популярных музыкальных ресурсов в рунете. Посетители могли сами загружать на сайт и скачивать с него любые треки. К 2021 году сайт трансформировался в стриминговый сервис, возможность пользовательской загрузки была закрыта.

