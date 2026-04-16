"Способный на все": на Западе рассказали об отчаянии Зеленского - 16.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260416/zelenskiy-869200298.html
"Способный на все": на Западе рассказали об отчаянии Зеленского
"Способный на все": на Западе рассказали об отчаянии Зеленского - 16.04.2026, ПРАЙМ
"Способный на все": на Западе рассказали об отчаянии Зеленского
Ирландский журналист Чей Боуз высмеял в соцсети Х предложение Владимира Зеленского о помощи Соединенным Штатам в разблокировке Ормузского пролива. | 16.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-16T07:06+0300
2026-04-16T07:06+0300
вашингтон
дональд трамп
владимир зеленский
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз высмеял в соцсети Х предложение Владимира Зеленского о помощи Соединенным Штатам в разблокировке Ормузского пролива."Маленький наркофюррер отчаянно пытается "открыть Ормузский пролив", но, похоже, никто не хочет помощи маленьких диктаторов. Человек, способный на все, кроме проведения выборов", — сыронизировал Боуз.Ранее глава киевского режима заявил, что хочет помочь Вашингтону с открытием Ормузского пролива. Он пожаловался, что сами США пока не просили Украину как-либо участвовать в разблокировке пролива.Соединенные Штаты объявили о морской блокаде пролива после первого раунда переговоров с ИРИ в минувшие выходные. По его итогам Тегеран заявил, что стороны не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам. Как утверждают в Вашингтоне, речь идет в том числе об обогащенном уране: Вашингтон настаивает на изъятии этих материалов у исламской республики.Блокада вступила в силу в понедельник, в 17:00 мск. Президент Дональд Трамп предупредил, что американские военные будут останавливать все суда, которые попытаются воспользоваться этим маршрутом. Также он поручил отслеживать и перехватывать корабли, заплатившие Ирану за проход.
вашингтон
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d2dbf07c333bf31392d5e049df43be0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, запад
ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЗАПАД
07:06 16.04.2026
 
"Способный на все": на Западе рассказали об отчаянии Зеленского

Боуз раскритиковал предложение Зеленского по Ормузскому проливу

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз высмеял в соцсети Х предложение Владимира Зеленского о помощи Соединенным Штатам в разблокировке Ормузского пролива.
"Маленький наркофюррер отчаянно пытается "открыть Ормузский пролив", но, похоже, никто не хочет помощи маленьких диктаторов. Человек, способный на все, кроме проведения выборов", — сыронизировал Боуз.
Ранее глава киевского режима заявил, что хочет помочь Вашингтону с открытием Ормузского пролива. Он пожаловался, что сами США пока не просили Украину как-либо участвовать в разблокировке пролива.
Соединенные Штаты объявили о морской блокаде пролива после первого раунда переговоров с ИРИ в минувшие выходные. По его итогам Тегеран заявил, что стороны не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам. Как утверждают в Вашингтоне, речь идет в том числе об обогащенном уране: Вашингтон настаивает на изъятии этих материалов у исламской республики.
Блокада вступила в силу в понедельник, в 17:00 мск. Президент Дональд Трамп предупредил, что американские военные будут останавливать все суда, которые попытаются воспользоваться этим маршрутом. Также он поручил отслеживать и перехватывать корабли, заплатившие Ирану за проход.
 
ВАШИНГТОНДональд ТрампВладимир ЗеленскийЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала