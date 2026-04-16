"Способный на все": на Западе рассказали об отчаянии Зеленского

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял в соцсети Х предложение Владимира Зеленского о помощи Соединенным Штатам в разблокировке Ормузского пролива. | 16.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз высмеял в соцсети Х предложение Владимира Зеленского о помощи Соединенным Штатам в разблокировке Ормузского пролива."Маленький наркофюррер отчаянно пытается "открыть Ормузский пролив", но, похоже, никто не хочет помощи маленьких диктаторов. Человек, способный на все, кроме проведения выборов", — сыронизировал Боуз.Ранее глава киевского режима заявил, что хочет помочь Вашингтону с открытием Ормузского пролива. Он пожаловался, что сами США пока не просили Украину как-либо участвовать в разблокировке пролива.Соединенные Штаты объявили о морской блокаде пролива после первого раунда переговоров с ИРИ в минувшие выходные. По его итогам Тегеран заявил, что стороны не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам. Как утверждают в Вашингтоне, речь идет в том числе об обогащенном уране: Вашингтон настаивает на изъятии этих материалов у исламской республики.Блокада вступила в силу в понедельник, в 17:00 мск. Президент Дональд Трамп предупредил, что американские военные будут останавливать все суда, которые попытаются воспользоваться этим маршрутом. Также он поручил отслеживать и перехватывать корабли, заплатившие Ирану за проход.

