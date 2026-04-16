https://1prime.ru/20260416/zelenskiy-869212263.html
"Посмотрите на Киев". Зеленского унизили после российских ударов
Владимир Зеленский предлагает США защиту от Ирана, но сам не может обеспечить оборону столицы Украины, заявил ирландский журналист Чей Боуз | 16.04.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский предлагает США защиту от Ирана, но сам не может обеспечить оборону столицы Украины, заявил ирландский журналист Чей Боуз"Пока диктатор Зеленский говорит Ближнему Востоку и США, что может защитить их от Ирана, просмотрите на Киев. Россия ночью ударила по объектам производства дронов и складам оружия. Не самая лучшая реклама для "героя по найму", не так ли?" — написал он в соцсети ХВ четверг Министерство обороны сообщило, что армия России нанесла массированный удар возмездия по объектам украинского ОПК, задействованным в производстве крылатых ракет и беспилотников. В этот же день украинское издание "Страна.ua" сообщало, что небо над украинской столицей затянуто дымом от пожара, который произошел от взрывов.Накануне издание Die Welt писало, что Владимир Зеленский хочет помочь Вашингтону с открытием Ормузского пролива.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Боуз: Зеленский предлагает оборонять США от Ирана, но не может защитить Киев