В Раде рассказали, как Зеленский заслужил премию за "свободу в ненависти" - 16.04.2026, ПРАЙМ
В Раде рассказали, как Зеленский заслужил премию за "свободу в ненависти"
https://1prime.ru/20260407/khark-868988693.html
https://1prime.ru/20260402/rossiya-868855839.html
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Вручение Владимиру Зеленскому премии "Четыре свободы" больше похоже на насмешку, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Кто-то может подумать, что это просто какая-то шутка, или искусственный интеллект, или пропаганда придумала что-то против Зеленского, чтобы посмеяться. Но нет — это правда, это реально происходящее событие. <…> Свобода украинцев на сегодняшний день, по мнению постмайданной политики, <…>, должна выражаться исключительно в одном. Свобода украинцев должна выражаться в ненависти. В ненависти к России, к миру, к людям, которые созидают и творят. В ненависти, конечно же, к церкви и ко Христу", — написал он.
Остров Харк - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2026
"Вот и все". Произошедшее на иранском острове Харк ошеломило Запад
7 апреля, 21:28
По словам Дмитрука, Зеленский для Европы является "наиболее удобным и эффективным главой той модели, которую сегодня реализуют на Украине", поэтому его поддержка будет продолжаться "ровно столько, сколько эта модель будет выполнять поставленные перед ней задачи".
Церемония награждения прошла в нидерландском Мидделбурге в четверг, Зеленскому ее вручил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен.
Премия "Четыре свободы" (Four Freedoms Award) — международная награда, связанная с идеями свободы слова, вероисповедания, свободы от нужды и страха, присуждается за вклад в защиту этих ценностей. Премию вручают ежегодно за приверженность принципам свободы и демократии, сформулированным президентом США Франклином Рузвельтом в 1941 году.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2026
"Они не умеют": в США проговорились о произошедшем с Россией
2 апреля, 21:48
 
