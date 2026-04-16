В Раде рассказали, как Зеленский заслужил премию за "свободу в ненависти"

https://1prime.ru/20260416/zelenskiy-869219223.html

Вручение Владимиру Зеленскому премии "Четыре свободы" больше похоже на насмешку, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. | 16.04.2026, ПРАЙМ

европа

нидерланды

сша

владимир зеленский

франклин рузвельт

рада

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Вручение Владимиру Зеленскому премии "Четыре свободы" больше похоже на насмешку, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Кто-то может подумать, что это просто какая-то шутка, или искусственный интеллект, или пропаганда придумала что-то против Зеленского, чтобы посмеяться. Но нет — это правда, это реально происходящее событие. <…> Свобода украинцев на сегодняшний день, по мнению постмайданной политики, <…>, должна выражаться исключительно в одном. Свобода украинцев должна выражаться в ненависти. В ненависти к России, к миру, к людям, которые созидают и творят. В ненависти, конечно же, к церкви и ко Христу", — написал он.По словам Дмитрука, Зеленский для Европы является "наиболее удобным и эффективным главой той модели, которую сегодня реализуют на Украине", поэтому его поддержка будет продолжаться "ровно столько, сколько эта модель будет выполнять поставленные перед ней задачи".Церемония награждения прошла в нидерландском Мидделбурге в четверг, Зеленскому ее вручил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен.Премия "Четыре свободы" (Four Freedoms Award) — международная награда, связанная с идеями свободы слова, вероисповедания, свободы от нужды и страха, присуждается за вклад в защиту этих ценностей. Премию вручают ежегодно за приверженность принципам свободы и демократии, сформулированным президентом США Франклином Рузвельтом в 1941 году.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

