"Они случайно". Конфуз после конференции Зеленского удивил журналиста

2026-04-16T23:10+0300

МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Переводчики-синхронисты не смогли сдержать эмоций после выступления Владимира Зеленского на совместной с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном пресс-конференции, предположил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Киевский нищий и криминальный авторитет появился в Нидерландах. Но его переводчики забыли выключить микрофоны — они случайно выразили свои чувства по поводу его гневной тирады", — написал он.В четверг переводчик-синхронист, работавший на совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена, выругался матом по завершении мероприятия. Вскоре после завершения трансляции ролик был удален с официального YouTube-канала офиса Зеленского и загружен в отредактированном виде.Глава киевского режима на пресс-конференции заявил о подписании с премьер-министром Нидерландов первого договора о совместном производстве БПЛА.

нидерланды, владимир зеленский