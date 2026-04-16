Жена пропавшего Героя России рассказала о его долгах

Жена пропавшего Героя России рассказала о его долгах - 16.04.2026, ПРАЙМ

Жена пропавшего Героя России рассказала о его долгах

Кредитов и долгов у пропавшего в городе Юрге Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова не было, сообщила РИА Новости его жена Валерия Асылханова.

2026-04-16T02:59+0300

2026-04-16T02:59+0300

2026-04-16T02:59+0300

общество

бизнес

кемеровская область

владимир путин

ск рф

КЕМЕРОВО, 16 апр – ПРАЙМ. Кредитов и долгов у пропавшего в городе Юрге Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова не было, сообщила РИА Новости его жена Валерия Асылханова. Асылханов ушел из дома в Юрге 3 апреля и до сих пор не вернулся. Следственное управление СК региона возбудило уголовное дело по статье об убийстве. "Насколько мне известно – нет (не было долгов- ред.). Кредитов точно не было, масштабных покупок тоже не было", – сказала Асылханова в ответ на вопрос, были ли долги у ее мужа. Асылханову, который отправился на СВО в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты, в декабре 2024 года "Золотую Звезду" Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. Как рассказывала РИА Новости Валерия Асылханова, ее муж получил ранение на СВО, вернулся домой и устроился педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.

кемеровская область

общество , бизнес, кемеровская область, владимир путин, ск рф