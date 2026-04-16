https://1prime.ru/20260416/zhena-869197574.html
Жена пропавшего Героя России рассказала о его долгах
Жена пропавшего Героя России рассказала о его долгах - 16.04.2026, ПРАЙМ
Жена пропавшего Героя России рассказала о его долгах
Кредитов и долгов у пропавшего в городе Юрге Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова не было, сообщила РИА Новости его жена Валерия Асылханова.
2026-04-16T02:59+0300
2026-04-16T02:59+0300
2026-04-16T02:59+0300
общество
бизнес
кемеровская область
владимир путин
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869197574.jpg?1776297551
КЕМЕРОВО, 16 апр – ПРАЙМ. Кредитов и долгов у пропавшего в городе Юрге Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова не было, сообщила РИА Новости его жена Валерия Асылханова.
Асылханов ушел из дома в Юрге 3 апреля и до сих пор не вернулся. Следственное управление СК региона возбудило уголовное дело по статье об убийстве.
"Насколько мне известно – нет (не было долгов- ред.). Кредитов точно не было, масштабных покупок тоже не было", – сказала Асылханова в ответ на вопрос, были ли долги у ее мужа.
Асылханову, который отправился на СВО в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты, в декабре 2024 года "Золотую Звезду" Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. Как рассказывала РИА Новости Валерия Асылханова, ее муж получил ранение на СВО, вернулся домой и устроился педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.
кемеровская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , бизнес, кемеровская область, владимир путин, ск рф
Общество , Бизнес, Кемеровская область, Владимир Путин, СК РФ
Жена пропавшего Героя России рассказала о его долгах
Жена пропавшего в Кузбассе Героя России Асылханова заявила, что у него не было долгов
КЕМЕРОВО, 16 апр – ПРАЙМ. Кредитов и долгов у пропавшего в городе Юрге Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова не было, сообщила РИА Новости его жена Валерия Асылханова.
Асылханов ушел из дома в Юрге 3 апреля и до сих пор не вернулся. Следственное управление СК региона возбудило уголовное дело по статье об убийстве.
"Насколько мне известно – нет (не было долгов- ред.). Кредитов точно не было, масштабных покупок тоже не было", – сказала Асылханова в ответ на вопрос, были ли долги у ее мужа.
Асылханову, который отправился на СВО в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты, в декабре 2024 года "Золотую Звезду" Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. Как рассказывала РИА Новости Валерия Асылханова, ее муж получил ранение на СВО, вернулся домой и устроился педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.