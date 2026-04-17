Акции Netflix дешевеют на постторгах более чем на 9%
2026-04-17T07:58+0300
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Акции американского стримингового сервиса Netflix снижаются в цене на постторгах более чем на 9% после публикации прогнозов результатов деятельности компании на текущий квартал, которые оказались ниже ожидаемых, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.36 мск акции Netflix дешевеют на постторгах на 9,22% - до 97,85 доллара. По итогам четверга акции слабо выросли в цене - на 0,07%, до 107,79 доллара.
Компания прогнозирует, что по итогам текущего квартала ее выручка вырастет на 13,5% в годовом выражении и составит 12,574 миллиарда долларов, что ниже прогнозов аналитиков в 12,64 миллиарда, которые приводит агентство Блумберг. При этом разводненная прибыль на акцию может составить 0,78 доллара, хотя аналитики ожидают показатель в 0,84 доллара.
При этом за прошлый квартал чистая прибыль компании выросла в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,283 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 1,23 доллара с 0,66 доллара годом ранее при ожиданиях аналитиков в 0,79 доллара.
Операционная прибыль в отчетный период выросла на 18,2% в годовом выражении, до 3,957 миллиарда долларов. Квартальная выручка повысилась на 16,2% год к году, до 12,25 миллиарда долларов, прогноз аналитиков составлял 12,18 миллиарда.
Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, штат Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.
