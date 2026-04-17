Аналитики ожидают роста российского рынка акций за следующую неделю

2026-04-17T20:22+0300

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста российского рынка акций за следующую неделю и рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет на 1,62% - до 2768 пунктов. Курс евро на форексе снизится на 1 цент и составит 1,174 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю снизится на 10 копеек и составит 11,01 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, снизится на 55 копеек, до 75,5 рубля, евро – на 1 рубль, до 88,63 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы рынкаДля российского рынка центральным событием недели будет заседание ЦБ РФ и в целом очередное решение по снижению ставки на 50 базисных пунктов не должно удивить инвесторов, и сейчас намного более важными будут сигналы регулятора, прогнозирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Участники также будут следить за развитием событий на Ближнем Востоке и ценами на энергоносители, корпоративными факторами и возможными объявлениями о дивидендах. ЕС при этом планирует вернуться к обсуждению 20-го пакета санкций против России, что представляет собой понижательный риск для настроений", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Мы считаем, что на следующей неделе валютный и фондовый рынок по-прежнему будут находиться под сильным влиянием геополитики. Следует обратить внимание на нефтяной рынок, который может быть очень сильно волатилен на фоне новостей, касающихся движения танкеров через Ормузский пролив", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Поддержку рынку, кроме дальнейшего снижения ключевой ставки, может оказать и старт активного строительного сезона, отметил Богдан Зварич из ПСБ. "Мировые рынки остаются на волне позитива, связанного с надеждами на скорое урегулирование ближневосточного конфликта. Драйвером роста выступают мирные заявления от главы США, которые еще неделю назад были диаметрально противоположными", - комментирует Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "Тем не менее шансы на пролонгацию перемирия и продолжение переговоров между США и Ираном сохраняются, что позволяет инвесторам обратить внимание на подешевевшие рискованные активы", - указал эксперт. Дополнительной точкой роста, по его словам, стал также начавшийся сезон публикации корпоративных отчетов. Рубль найдет поддержкуНа следующей неделе рубль может продолжить волну укрепления, рассчитывает Зварич. Основным фактором станет рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые будут готовиться к ключевой дате налоговых выплат - 28 апреля, добавляет он. "При этом спрос на валюту в текущий момент не может обеспечить балансировку рынка – этому способствуют как низкий интерес инвесторов к валютам с учетом рисков дальнейшего укрепления рубля, так и слабость импорта", - указывает эксперт. "Также из-за логистического фактора может наблюдаться снижение "туристического" спроса на валюту. Видим возможности для ухода юаня ниже 11 рублей и риски отступления китайской валюты к минимумам прошлого года", - резюмирует Зварич. В отсутствии официального анонса дат возобновления покупок Минфином РФ валюты по бюджетному правилу, курс, вероятно, будет двигаться вблизи 11,00-11,25 рубля за юань, считает Григорьев. "Банк России 24 апреля, вероятно, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, сохранив прежний сигнал. Это позволит рублю отступить от локальных максимумов", - комментирует Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Динамика индексовИндекс Мосбиржи рискует закончить очередную неделю ниже 2750 пунктов, прогнозирует Григорьев. "На фондовом рынке ожидаем улучшение сантимента, чему будет способствовать предстоящее заседание Банка России и ожидание инвесторов дальнейшего снижения ключевой ставки. Сейчас тактически наиболее интересными выглядят акции компаний, чей бизнес зависит от ставок в экономике и устойчивости тренда на их снижение", - рассказал Зварич. "Ожидания по ключевой ставке и дивидендный фактор препятствую развитию "медвежьего" сценария. В таких условиях без свежих рыночных или геополитических драйверов выйти к 2800 пунктов и выше будет непросто", - считает Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". У российского рынка в целом по-прежнему нет масштабных "бычьих" драйверов, что обеспечивает его колебания в достаточно узких диапазонах, заключает Кожухова.

