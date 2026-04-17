У России крупнейшая в мире сырьевая база алмазов, заявили в Минфине

Россия располагает крупнейшей сырьевой базой алмазов и обеспечивает порядка 30% предложения на мировом рынке, сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей...

2026-04-17T20:25+0300

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Россия располагает крупнейшей сырьевой базой алмазов и обеспечивает порядка 30% предложения на мировом рынке, сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. Моисеев выступил с лекцией для студентов МГИМО, в ходе которой рассказал о развитии российской отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней. По словам замминистра, Россия занимает первое место в мире по объемам добычи палладия, второе по добыче золота и платины, а также седьмое место по добыче серебра. "Золото сегодня, пожалуй, самый популярный и универсальный металл. Оно одновременно выполняет функцию и предмета производства, и сбережения. За последние 30 лет стоимость золота увеличилась в 20 раз – это беспрецедентный рост. Высокая ликвидность этого металла делает его перспективным инструментом накопления на долгосрочный период", – приводятся в сообщении министерства слова замминистра. Мировая цена на золото в 2026 году доходила до 12 тысяч рублей за грамм, что является историческим максимумом. В ходе лекции замминистра финансов также рассказал об особенностях алмазодобывающей отрасли, отметив, что Россия располагает крупнейшей сырьевой базой алмазов и обеспечивает порядка 30% предложения на мировом рынке. По словам Моисеева, один из трендов мировой ювелирной отрасли – развитие сферы синтетических алмазов. Для рынка природных камней это системный вызов. Синтетические камни выигрывают по стоимости реализации, но при этом могут вводить в заблуждение потребителей в части происхождения и качественных характеристик, ведь отличить их от природных без профессионального оборудования и соответствующего образования практически невозможно.

https://1prime.ru/20260413/almazy-869122094.html

