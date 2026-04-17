В "Баланс-Платформе" рассказали о ключевой ставке ЦБ к концу 2026 года - 17.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-17T00:37+0300

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Ключевая ставка Банка России к концу 2026 года будет находиться в диапазоне 13,5–14%, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Баланс-Платформа" Евгений Сеньковский. "Ожидаю, что к концу 2026 года ключевая ставка будет находиться в диапазоне 13,5–14%. На ее динамику в первую очередь будут влиять инфляционные ожидания, ситуация на рынке труда, бюджетная политика, а также внешние факторы — геополитическая ситуация, валютный курс и экспортная выручка", - сказал он. По его словам, такой уровень ставки уже позволит увидеть плавное восстановление в потребительском кредитовании и автокредитах — там накопился отложенный спрос. ЦБ последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В марте Банк России снизил ключевую ставку в седьмой раз подряд – до 15%.

