Средние биржевые цены на бензин в России на текущей неделе подросли - 17.04.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Средние биржевые цены на бензин в России на текущей неделе подросли
Средние биржевые цены на бензин в России на текущей неделе подросли

Биржевые цены на бензин Аи-92 на Петербургской бирже выросли на 0,26 процента

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Средние цены на бензин Аи-92 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России по итогам недели выросли на 0,26%, а на марку Аи-95 - на 0,19%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных торгов.
Так, средняя биржевая цена марки Аи-92 в период с 13 по 17 апреля составила 65 605 рублей, а Аи-95 - 70 127 рублей за тонну. А на неделе с 6 по 10 апреля их средняя стоимость составляла 65 438 и 69 994 рубля соответственно.
Средняя цена летнего дизельного топлива повысилась за неделю на 0,49%, до 63 335 рублей за тонну.
Биржевые цены на бензин и дизельное топливо обычно растут сезонно. Весной динамика цен во многом обусловлена ростом потребления со стороны аграриев, которые приобретают топливо в преддверии начала посевной кампании.
Правительство России тем временем 2 апреля распространило временный запрет экспорта бензина на его производителей - до 31 июля.
