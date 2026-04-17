Средние биржевые цены на бензин в России на текущей неделе подросли
Средние биржевые цены на бензин в России на текущей неделе подросли - 17.04.2026, ПРАЙМ
Средние биржевые цены на бензин в России на текущей неделе подросли
Средние цены на бензин Аи-92 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России по итогам недели выросли на 0,26%, а на марку Аи-95 -... | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T14:58+0300
2026-04-17T14:58+0300
2026-04-17T14:58+0300
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Средние цены на бензин Аи-92 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России по итогам недели выросли на 0,26%, а на марку Аи-95 - на 0,19%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных торгов. Так, средняя биржевая цена марки Аи-92 в период с 13 по 17 апреля составила 65 605 рублей, а Аи-95 - 70 127 рублей за тонну. А на неделе с 6 по 10 апреля их средняя стоимость составляла 65 438 и 69 994 рубля соответственно. Средняя цена летнего дизельного топлива повысилась за неделю на 0,49%, до 63 335 рублей за тонну. Биржевые цены на бензин и дизельное топливо обычно растут сезонно. Весной динамика цен во многом обусловлена ростом потребления со стороны аграриев, которые приобретают топливо в преддверии начала посевной кампании. Правительство России тем временем 2 апреля распространило временный запрет экспорта бензина на его производителей - до 31 июля.
https://1prime.ru/20260415/benzin-869192901.html
бензин, россия
Энергетика, Бензин, РОССИЯ
Средние биржевые цены на бензин в России на текущей неделе подросли
Биржевые цены на бензин Аи-92 на Петербургской бирже выросли на 0,26 процента
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Средние цены на бензин Аи-92 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России по итогам недели выросли на 0,26%, а на марку Аи-95 - на 0,19%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных торгов.
Так, средняя биржевая цена марки Аи-92 в период с 13 по 17 апреля составила 65 605 рублей, а Аи-95 - 70 127 рублей за тонну. А на неделе с 6 по 10 апреля их средняя стоимость составляла 65 438 и 69 994 рубля соответственно.
Средняя цена летнего дизельного топлива повысилась за неделю на 0,49%, до 63 335 рублей за тонну.
Биржевые цены на бензин и дизельное топливо обычно растут сезонно. Весной динамика цен во многом обусловлена ростом потребления со стороны аграриев, которые приобретают топливо в преддверии начала посевной кампании.
Правительство России тем временем 2 апреля распространило временный запрет экспорта бензина на его производителей - до 31 июля.
Бессент надеется, что бензин в США подешевеет до трех долларов летом