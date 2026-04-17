Стоимость биткоина поднялась выше 77 тысяч долларов
Стоимость биткоина в пятницу вечером поднимается на 5%, превысив отметку в 77 тысяч долларов впервые с 3 февраля, свидетельствуют данные торгов.
2026-04-17T17:07+0300
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу вечером поднимается на 5%, превысив отметку в 77 тысяч долларов впервые с 3 февраля, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.55 мск дорожал на 5,08% за сутки - до 77 276,77 доллара. Показатель находится выше 77 тысяч долларов впервые с 3 февраля. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 5,24% - в среднем до 77 297,52 доллара. Динамика также приводится за сутки.
Стоимость биткоина превысила 77 тысяч долларов впервые с 3 февраля