"Мы это сделали". В США резко высказались о победе в войне против Ирана
Дэвис: у Вашингтона нет жизнеспособного пути к победе в войне против Тегерана
© AP Photo / U.S. NavyАмериканский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. США никогда не смогут выйти из войны против Ирана победителями, такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Для Соединенных Штатов просто нет жизнеспособного пути к военной победе в этой войне. Задача слишком сложна, потребует больше ресурсов и боеприпасов, чем весь наш арсенал, и займет больше времени, чем у нас есть. Еще до того, как мы приняли решение начать войну, должно было быть очевидно, что страну <…> никогда не следовало пытаться захватить. Но мы это сделали и теперь оказались в такой ситуации", — написал он в соцсети Х.
Дэвис отметил, что у Вашингтона есть только один выход из сложившейся ситуации — "поступить по-взрослому, приняв последствия своего неверного решения и закончить все на наилучших условиях".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.