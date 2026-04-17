РЖД и "Роснефть" заключили договоры на поставку топлива, мазута и бензина

2026-04-17T18:45+0300

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. РЖД и "Роснефть" заключили долгосрочные договоры на поставку дизельного топлива, мазута и автомобильного бензина, сообщили в РЖД. "По результатам торгов "Роснефть" выступит поставщиком дизельного топлива, мазута и автомобильного бензина для предприятий холдинга РЖД", - говорится в сообщении. Отмечается, что нефтепродукты будут отгружаться с 13 нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) "Роснефти" с максимально эффективной логистикой, исходя из территориального расположения НПЗ. Уточняется, что общий объём нефтепродуктов - 4,4 миллиона тонн. Период поставки по договорам - с апреля 2026 по декабрь 2028 года. "РЖД - крупнейший потребитель нефтепродуктов в России. Ежегодно компании требуется до 2,5 миллиона тонн дизеля для тепловозов и путевой техники" - добавляется в сообщении.

https://1prime.ru/20260414/indoneziya-869152192.html

