Доля стран БРИКС в мировой экономике превысила рекордные 39%
2026-04-17T03:47+0300
экономика
мировая экономика
китай
индия
индонезия
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Доля стран БРИКС в мировой экономике по итогам прошлого года превысила рекордные 39%, что почти на 11 процентных пунктов больше, чем у стран "Большой семерки", подсчитало РИА Новости по данным Международного валютного фонда.
Доля БРИКС в глобальном ВВП в прошлом году выросла на 0,5 процентного пункта и составила максимальные за все время существования объединения 39,2%. В то же время доля G7 в мировой экономике впервые опустилась до 28,3%, потеряв за год 0,5 процентного пункта.
В результате разрыв между вкладом БРИКС и "Большой семерки" в прошлом году вырос до рекордных 10,9 процентного пункта с 9,8 годом ранее.
Среди стран БРИКС самый большой вклад в мировую экономику вносят Китай (19,6%), Индия (8,2%) и Россия (3,4%), еще по 2,4% в глобальном ВВП занимают Индонезия и Бразилия. Доля Египта в мировой экономике составляла в прошлом году 1,1%, Ирана - 0,9%, Южной Африки - 0,5%, ОАЭ - 0,45%, Эфиопии - 0,2%.
В то же время среди стран "Большой семерки" самые крупные экономики у США, которые занимают 14,6%, Японии (3,3%) и Германии (2,9%). Примерно по 2,2% глобального ВВП приходится на Францию и Британию, 1,9% - на Италию, 1,1% - на Канаду.
