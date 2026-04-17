Доллар дешевеет к мировым валютам на новостях об открытии Ормуза - 17.04.2026, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам на новостях об открытии Ормуза
Доллар дешевеет к мировым валютам на новостях об открытии Ормуза - 17.04.2026, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам на новостях об открытии Ормуза
Стоимость доллара снижается по отношению к другим мировым валютам в пятницу вечером на фоне заявлений об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов,... | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T18:14+0300
2026-04-17T18:14+0300
рынок
торги
иран
ормузский пролив
сша
аббас аракчи
мид
bank of america
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к другим мировым валютам в пятницу вечером на фоне заявлений об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов, следует из данных торгов. По состоянию на 17.43 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1828 доллара с 1,1782 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене снижался до 157,62 иены с уровня прошлого закрытия в 159,21 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,5% - до 97,72 пунктов. Ранее в пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня. После этого Трамп поблагодарил Тегеран, но заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется и останется в силе до тех пор, пока сделка с Ираном не будет реализована на 100%. По словам аналитиков, на этом фоне инвесторы вновь сосредоточатся на фундаментальных факторах на рынке. "Рынки находятся в относительно спокойном состоянии. Это связано с перспективой продления перемирия… Наш прогноз по доллару на год остается "медвежьим", однако в ближайшей перспективе мы настроены скептически", - цитирует агентство Рейтер валютного стратега Bank of America Михалиса Русакиса (Michalis Rousakis). Неделю американская валюта готовится завершить в минусе: к евро и иене с понедельника она подешевела на 0,9%, снижение наблюдается третью неделю подряд. Индекс доллара также снизился на 0,9% с понедельника, демонстрирует в минусе вторую подряд неделю.
иран
ормузский пролив
сша
рынок, торги, иран, ормузский пролив, сша, аббас аракчи, мид, bank of america
Рынок, Торги, ИРАН, Ормузский пролив, США, Аббас Аракчи, МИД, Bank of America
18:14 17.04.2026
 
Доллар дешевеет к мировым валютам на новостях об открытии Ормуза

Доллар дешевеет к мировым валютам на новостях об открытии Ормузского пролива

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к другим мировым валютам в пятницу вечером на фоне заявлений об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.43 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1828 доллара с 1,1782 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене снижался до 157,62 иены с уровня прошлого закрытия в 159,21 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,5% - до 97,72 пунктов.
Ранее в пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня. После этого Трамп поблагодарил Тегеран, но заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется и останется в силе до тех пор, пока сделка с Ираном не будет реализована на 100%.
По словам аналитиков, на этом фоне инвесторы вновь сосредоточатся на фундаментальных факторах на рынке.
"Рынки находятся в относительно спокойном состоянии. Это связано с перспективой продления перемирия… Наш прогноз по доллару на год остается "медвежьим", однако в ближайшей перспективе мы настроены скептически", - цитирует агентство Рейтер валютного стратега Bank of America Михалиса Русакиса (Michalis Rousakis).
Неделю американская валюта готовится завершить в минусе: к евро и иене с понедельника она подешевела на 0,9%, снижение наблюдается третью неделю подряд. Индекс доллара также снизился на 0,9% с понедельника, демонстрирует в минусе вторую подряд неделю.
