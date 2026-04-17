Доллар дешевеет к мировым валютам на новостях об открытии Ормуза

Доллар дешевеет к мировым валютам на новостях об открытии Ормузского пролива
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к другим мировым валютам в пятницу вечером на фоне заявлений об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.43 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1828 доллара с 1,1782 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене снижался до 157,62 иены с уровня прошлого закрытия в 159,21 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,5% - до 97,72 пунктов.
Ранее в пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня. После этого Трамп поблагодарил Тегеран, но заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется и останется в силе до тех пор, пока сделка с Ираном не будет реализована на 100%.
По словам аналитиков, на этом фоне инвесторы вновь сосредоточатся на фундаментальных факторах на рынке.
"Рынки находятся в относительно спокойном состоянии. Это связано с перспективой продления перемирия… Наш прогноз по доллару на год остается "медвежьим", однако в ближайшей перспективе мы настроены скептически", - цитирует агентство Рейтер валютного стратега Bank of America Михалиса Русакиса (Michalis Rousakis).
Неделю американская валюта готовится завершить в минусе: к евро и иене с понедельника она подешевела на 0,9%, снижение наблюдается третью неделю подряд. Индекс доллара также снизился на 0,9% с понедельника, демонстрирует в минусе вторую подряд неделю.