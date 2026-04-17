https://1prime.ru/20260417/dollar-869238754.html

Доллар дешевеет к мировым валютам на новостях об открытии Ормуза

2026-04-17T18:14+0300

рынок

торги

иран

ормузский пролив

сша

аббас аракчи

мид

bank of america

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866579714_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_7772ebe467bcde3d5169f9b9b61c5e1f.jpg

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к другим мировым валютам в пятницу вечером на фоне заявлений об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов, следует из данных торгов. По состоянию на 17.43 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1828 доллара с 1,1782 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене снижался до 157,62 иены с уровня прошлого закрытия в 159,21 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,5% - до 97,72 пунктов. Ранее в пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня. После этого Трамп поблагодарил Тегеран, но заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется и останется в силе до тех пор, пока сделка с Ираном не будет реализована на 100%. По словам аналитиков, на этом фоне инвесторы вновь сосредоточатся на фундаментальных факторах на рынке. "Рынки находятся в относительно спокойном состоянии. Это связано с перспективой продления перемирия… Наш прогноз по доллару на год остается "медвежьим", однако в ближайшей перспективе мы настроены скептически", - цитирует агентство Рейтер валютного стратега Bank of America Михалиса Русакиса (Michalis Rousakis). Неделю американская валюта готовится завершить в минусе: к евро и иене с понедельника она подешевела на 0,9%, снижение наблюдается третью неделю подряд. Индекс доллара также снизился на 0,9% с понедельника, демонстрирует в минусе вторую подряд неделю.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

