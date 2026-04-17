Эфиопия вошла в тройку основных поставщиков кофе в Россию

2026-04-17T07:16+0300

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Эфиопия по итогам прошлого года впервые вошла в тройку основных поставщиков кофе в Россию, вытеснив оттуда Индонезию, выяснило РИА Новости к Международному дню кофе, изучив открытые данные, данные платформы ООН Comtrade и национальных статистических сайтов. Так, согласно расчетам агентства по доступным открытым данным, Россия в 2025 году импортировала кофе на 1,48 миллиарда долларов. Крупнейшими поставщиками остались Вьетнам - 462,3 миллиона долларов и Бразилия - 459,3 миллиона. На третье место по итогам года впервые в истории торговли с Россией ворвалась Эфиопия со 123,3 миллиона долларов. Год назад она занимала пятое место. Замкнули пятерку Индонезия, выпавшая из топ-3, и Нидерланды, экспортировавшие в РФ кофе на 103,1 миллиона и 75,7 миллиона долларов соответственно. Следом расположились Италия (44,3 миллиона долларов), Германия (42,2 миллиона), Армения (29,3 миллиона), Австрия (27,3 миллиона) и Индия (22,8 миллиона). Чуть меньше стоимость кофейных поставок оказалась из Турции - 16,1 миллиона долларов, Польши - 15,8 миллиона, Португалии - 14,3 миллиона и Китая - 13,9 миллиона. Также 1 миллион долларов превысил импорт еще из шести стран. Так, стоимость поставок из Колумбии составила 8,9 миллиона долларов, Литвы - 6,3 миллиона, Казахстана - 6,2 миллиона, Бельгии - 4,5 миллиона. Замкнули двадцатку Япония (2,7 миллиона долларов) и Франция (2,6 миллиона). Среди всех этих стран сильнее всего за год поставки выросли из Франции, которая в 2024 году продала в РФ кофе всего на 2,1 тысячи долларов, а в 2025 - уже на 2,6 миллиона. Еще резко нарастили экспорт Эфиопия - в 2,7 раза, Казахстан и Турция - в 2,4 раза, Армения - в 2,2 раза и Колумбия - вдвое. А поставки кофе из Португалии, Вьетнама и Бразилии увеличились в 1,5-1,7 раза.

эфиопия, индонезия, вьетнам, оон