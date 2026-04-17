Экономист оценил ситуацию с запасами газа в европейских хранилищах

2026-04-17T06:54+0300

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Запасы газа в европейских хранилищах находятся на исторически низком уровне, Европа плохо справляется с современными энергетическими вызовами, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Дмитрий Кондратов. По его словам, многие ученые после начала боевых действий против Ирана и блокады Ормузского пролива отмечали, что события на Ближнем Востоке приведут к снижению импорта энергоносителей во всем мире, но сегодня такие оценки справедливы только для нефти, в то время как рынок СПГ стабилен, несмотря на то, что в Катаре, ведущем государстве-экспортере СПГ в Азию, были повреждены 17% мощностей: две линии по сжижению газа в Рас-Лаффане. "Таким образом, наиболее пессимистические прогнозы не сбываются, и Азия справляется с нынешними энергетическими вызовами, что нельзя сказать о европейских соседях. Так, по оценкам специалистов, запасы газа в хранилищах находятся на исторически низком уровне - всего 28,5%, хотя еще годом ранее они были 59%", - сказал экономист. Кондратов отметил, что Япония сохранила импорт СПГ на уровне 2025 года - около 18 миллионов тонн, а Республика Корея нарастила его на 6,7%, до 13,3 миллиона тонн. В других странах, таких как Индия, также отмечается прирост поставок СПГ на 2,3%, до 6 миллионов тонн. "По данным Kpler, в январе-марте текущего года импорт СПГ Азией увеличился на 1,6%, до 61 миллиона тонн. При этом снижение было отмечено только в Китае на 6,5%, до 14,4 миллиона тонн, чему способствовала не только военная операция против Ирана, но и относительно теплая погода в северной части Китая", - добавил аналитик. Ученый подчеркнул, что отопительный сезон в Китае закончился 15 марта, а накопленные резервы в КНР позволили стране начать реэкспорт СПГ в иные страны Азии - около 0,9 миллиона тонн. Крупнейшими покупателями выступили Япония, Южная Корея и Таиланд. "Напомним, на территории КНР активно развивается таможенные резервуары по хранению СПГ (около 17 единиц) без уплаты пошлин, что позволяет перенаправлять грузы, когда это финансово выгодно для властей, примером может служить экономическая ситуация в Европе в 2023-2024 годах", - заключил Кондратов.

