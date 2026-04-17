https://1prime.ru/20260417/ekspert-869226645.html

Эксперт рассказал, какие страны чаще всего выдают шенгенские визы россиянам

Испания, Франция, Италия и Греция чаще других выдают шенгенские визы россиянам, рассказал РИА Новости исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев.

2026-04-17T06:45+0300

туризм

бизнес

общество

греция

франция

испания

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869226645.jpg?1776397545

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Испания, Франция, Италия и Греция чаще других выдают шенгенские визы россиянам, рассказал РИА Новости исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев. "Чаще всего россиянам выдают шенгены Испания, Франция, Италия и Греция. Это самые распространенные туристические направления по получению шенгенских виз", - сказал Сергеев. По его словам, в этом году доля одобрений шенгенских виз россиянам остается на том же уровне, что и в прошлом году. "Отказов примерно 8-9% - это уровень прошлого года", - отметил он. Так, визы во Францию и Испанию рассматриваются три недели, а в Италию - два месяца, поделился Сергеев. В то же время в Греции рассмотрение идет быстрее и получить визу можно за две недели. "Запись на получение визы в Грецию гораздо проще, если сравнивать с остальными, при этом уже нужны выкупленные билеты и отель, но шанс отказов больше, чем у остальных", - поделился он. Сергеев отметил, что отказы в получении визы в Грецию могут быть связаны, например, с неправильной подготовкой документов, либо из-за недостаточного количества средств на счету. "Испания и Франция редко отказывают - лояльные страны", - подчеркнул собеседник агентства.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

