Эксперт рассказал, какие страны чаще всего выдают шенгенские визы россиянам
Испания, Франция, Италия и Греция чаще других выдают шенгенские визы россиянам, рассказал РИА Новости исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев. | 17.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Испания, Франция, Италия и Греция чаще других выдают шенгенские визы россиянам, рассказал РИА Новости исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев.
"Чаще всего россиянам выдают шенгены Испания, Франция, Италия и Греция. Это самые распространенные туристические направления по получению шенгенских виз", - сказал Сергеев.
По его словам, в этом году доля одобрений шенгенских виз россиянам остается на том же уровне, что и в прошлом году. "Отказов примерно 8-9% - это уровень прошлого года", - отметил он.
Так, визы во Францию и Испанию рассматриваются три недели, а в Италию - два месяца, поделился Сергеев. В то же время в Греции рассмотрение идет быстрее и получить визу можно за две недели. "Запись на получение визы в Грецию гораздо проще, если сравнивать с остальными, при этом уже нужны выкупленные билеты и отель, но шанс отказов больше, чем у остальных", - поделился он.
Сергеев отметил, что отказы в получении визы в Грецию могут быть связаны, например, с неправильной подготовкой документов, либо из-за недостаточного количества средств на счету. "Испания и Франция редко отказывают - лояльные страны", - подчеркнул собеседник агентства.
Эксперт Сергеев: Испания, Франция, Италия и Греция чаще других выдают шенгенские визы
