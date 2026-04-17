Эксперт рассказал, какие страны чаще всего выдают шенгенские визы россиянам - 17.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, какие страны чаще всего выдают шенгенские визы россиянам
Эксперт рассказал, какие страны чаще всего выдают шенгенские визы россиянам - 17.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, какие страны чаще всего выдают шенгенские визы россиянам
Испания, Франция, Италия и Греция чаще других выдают шенгенские визы россиянам, рассказал РИА Новости исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев. | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T06:45+0300
2026-04-17T06:45+0300
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Испания, Франция, Италия и Греция чаще других выдают шенгенские визы россиянам, рассказал РИА Новости исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев. "Чаще всего россиянам выдают шенгены Испания, Франция, Италия и Греция. Это самые распространенные туристические направления по получению шенгенских виз", - сказал Сергеев. По его словам, в этом году доля одобрений шенгенских виз россиянам остается на том же уровне, что и в прошлом году. "Отказов примерно 8-9% - это уровень прошлого года", - отметил он. Так, визы во Францию и Испанию рассматриваются три недели, а в Италию - два месяца, поделился Сергеев. В то же время в Греции рассмотрение идет быстрее и получить визу можно за две недели. "Запись на получение визы в Грецию гораздо проще, если сравнивать с остальными, при этом уже нужны выкупленные билеты и отель, но шанс отказов больше, чем у остальных", - поделился он. Сергеев отметил, что отказы в получении визы в Грецию могут быть связаны, например, с неправильной подготовкой документов, либо из-за недостаточного количества средств на счету. "Испания и Франция редко отказывают - лояльные страны", - подчеркнул собеседник агентства.
греция
франция
испания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, общество , греция, франция, испания
Туризм, Бизнес, Общество , ГРЕЦИЯ, ФРАНЦИЯ, ИСПАНИЯ
06:45 17.04.2026
 
Эксперт рассказал, какие страны чаще всего выдают шенгенские визы россиянам

Эксперт Сергеев: Испания, Франция, Италия и Греция чаще других выдают шенгенские визы

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Испания, Франция, Италия и Греция чаще других выдают шенгенские визы россиянам, рассказал РИА Новости исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев.
"Чаще всего россиянам выдают шенгены Испания, Франция, Италия и Греция. Это самые распространенные туристические направления по получению шенгенских виз", - сказал Сергеев.
По его словам, в этом году доля одобрений шенгенских виз россиянам остается на том же уровне, что и в прошлом году. "Отказов примерно 8-9% - это уровень прошлого года", - отметил он.
Так, визы во Францию и Испанию рассматриваются три недели, а в Италию - два месяца, поделился Сергеев. В то же время в Греции рассмотрение идет быстрее и получить визу можно за две недели. "Запись на получение визы в Грецию гораздо проще, если сравнивать с остальными, при этом уже нужны выкупленные билеты и отель, но шанс отказов больше, чем у остальных", - поделился он.
Сергеев отметил, что отказы в получении визы в Грецию могут быть связаны, например, с неправильной подготовкой документов, либо из-за недостаточного количества средств на счету. "Испания и Франция редко отказывают - лояльные страны", - подчеркнул собеседник агентства.
 
ТуризмБизнесОбществоГРЕЦИЯФРАНЦИЯИСПАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
