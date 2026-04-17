Эксперт рассказал, как мошенники от лица курьерской службы звонят россиянам
Эксперт рассказал, как мошенники от лица курьерской службы звонят россиянам - 17.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как мошенники от лица курьерской службы звонят россиянам
Мошенники от лица курьерской службы звонят россиянам, сообщают о доставке бумажного письма из МФЦ и просят указать адрес: схема является многоэтапной и... | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T07:06+0300
2026-04-17T07:06+0300
2026-04-17T07:06+0300
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Мошенники от лица курьерской службы звонят россиянам, сообщают о доставке бумажного письма из МФЦ и просят указать адрес: схема является многоэтапной и направлена на кражу денежных средств, выяснил корреспондент РИА Новости и подтвердил эксперт.
Главный специалист компании F6 по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков рассказал РИА Новости, что на первом этапе злоумышленники выдают себя за сотрудников курьерской службы и сообщают о необходимости "подтвердить данные".
Далее они просят пользователя назвать код из смс, продолжает эксперт. Мошенники отправляют смс с подставного номера, а сам код является случайным набором цифр. Цель преступников - добиться передачи кода и на следующем этапе атаки убедить пользователя, что он якобы сообщил неизвестным код подтверждения от госсервиса.
На следующем этапе атаки потенциальная жертва получает от мошенников ложное сообщение о взломе личного кабинета госсервиса, затем его запугивают уголовной ответственностью от имени сотрудников госструктур и под предлогом освобождения от ответственности требуют перевести деньги на якобы "безопасный счет" или передать курьеру.
"Помните, что злоумышленники постоянно разрабатывают и пробуют новые схемы и сценарии, играя на потребностях, любопытстве или страхах", - отметил Дудков.
В компании рекомендуют россиянам не сообщать никаких кодов в переписке или по телефону и не торопиться во время разговора - взять паузу и посоветоваться с родными и коллегами. Также стоит хранить свою финансовую тайну - если человек предлагает совершить любые денежные неизвестные операции, сразу нужно прекратить разговор.
Эксперт рассказал, как мошенники от лица курьерской службы звонят россиянам
Эксперт Дудков: мошенники от лица курьерской службы звонят россиянам
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Мошенники от лица курьерской службы звонят россиянам, сообщают о доставке бумажного письма из МФЦ и просят указать адрес: схема является многоэтапной и направлена на кражу денежных средств, выяснил корреспондент РИА Новости и подтвердил эксперт.
Главный специалист компании F6 по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков рассказал РИА Новости, что на первом этапе злоумышленники выдают себя за сотрудников курьерской службы и сообщают о необходимости "подтвердить данные".
Далее они просят пользователя назвать код из смс, продолжает эксперт. Мошенники отправляют смс с подставного номера, а сам код является случайным набором цифр. Цель преступников - добиться передачи кода и на следующем этапе атаки убедить пользователя, что он якобы сообщил неизвестным код подтверждения от госсервиса.
На следующем этапе атаки потенциальная жертва получает от мошенников ложное сообщение о взломе личного кабинета госсервиса, затем его запугивают уголовной ответственностью от имени сотрудников госструктур и под предлогом освобождения от ответственности требуют перевести деньги на якобы "безопасный счет" или передать курьеру.
"Помните, что злоумышленники постоянно разрабатывают и пробуют новые схемы и сценарии, играя на потребностях, любопытстве или страхах", - отметил Дудков.
В компании рекомендуют россиянам не сообщать никаких кодов в переписке или по телефону и не торопиться во время разговора - взять паузу и посоветоваться с родными и коллегами. Также стоит хранить свою финансовую тайну - если человек предлагает совершить любые денежные неизвестные операции, сразу нужно прекратить разговор.