Эксперт рассказал, кто чаще всего совершает компьютерные атаки

Чаще всего компьютерные атаки на компании совершаются через подрядчиков, предоставляющих IТ-услуги, поскольку на них не всегда распространяются требования по... | 17.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-17T07:58+0300

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Чаще всего компьютерные атаки на компании совершаются через подрядчиков, предоставляющих IТ-услуги, поскольку на них не всегда распространяются требования по обеспечению информационной безопасности, рассказал в беседе с РИА Новости замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Сергей Корелов. "Подрядчики остаются одним из актуальнейших векторов совершения компьютерных атак. К сожалению, так сложилось, что у нас и в законодательном поле, и на практике далеко не на всех подрядчиков распространяются обязательные нормы применения требований по обеспечению безопасности информационных ресурсов. В связи с этим информационные системы отдельных подрядчиков остаются слабозащищенными", - сказал Корелов. По его словам, такая "слабая точка" для злоумышленников является наиболее предпочтительной, в связи с чем сейчас НКЦКИ разрабатываются меры, которые бы позволили повысить защищенность подрядчика. НКЦКИ является составной частью сил государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации (ГосСОПКА). Информационно-аналитическое, организационное и материально-техническое обеспечение НКЦКИ осуществляется Центром защиты информации и специальной связи ФСБ России.

