Эксперт рассказал, кто чаще всего совершает компьютерные атаки - 17.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260417/ekspert-869228281.html
Эксперт рассказал, кто чаще всего совершает компьютерные атаки
Эксперт рассказал, кто чаще всего совершает компьютерные атаки - 17.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, кто чаще всего совершает компьютерные атаки
Чаще всего компьютерные атаки на компании совершаются через подрядчиков, предоставляющих IТ-услуги, поскольку на них не всегда распространяются требования по... | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T07:58+0300
2026-04-17T07:58+0300
технологии
бизнес
россия
фсб
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869228281.jpg?1776401915
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Чаще всего компьютерные атаки на компании совершаются через подрядчиков, предоставляющих IТ-услуги, поскольку на них не всегда распространяются требования по обеспечению информационной безопасности, рассказал в беседе с РИА Новости замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Сергей Корелов. "Подрядчики остаются одним из актуальнейших векторов совершения компьютерных атак. К сожалению, так сложилось, что у нас и в законодательном поле, и на практике далеко не на всех подрядчиков распространяются обязательные нормы применения требований по обеспечению безопасности информационных ресурсов. В связи с этим информационные системы отдельных подрядчиков остаются слабозащищенными", - сказал Корелов. По его словам, такая "слабая точка" для злоумышленников является наиболее предпочтительной, в связи с чем сейчас НКЦКИ разрабатываются меры, которые бы позволили повысить защищенность подрядчика. НКЦКИ является составной частью сил государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации (ГосСОПКА). Информационно-аналитическое, организационное и материально-техническое обеспечение НКЦКИ осуществляется Центром защиты информации и специальной связи ФСБ России.
технологии, бизнес, россия, фсб
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, ФСБ
07:58 17.04.2026
 
Эксперт рассказал, кто чаще всего совершает компьютерные атаки

Эксперт Корелов: хакеры чаще всего атакуют компании через IТ-подрядчиков

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Чаще всего компьютерные атаки на компании совершаются через подрядчиков, предоставляющих IТ-услуги, поскольку на них не всегда распространяются требования по обеспечению информационной безопасности, рассказал в беседе с РИА Новости замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Сергей Корелов.
"Подрядчики остаются одним из актуальнейших векторов совершения компьютерных атак. К сожалению, так сложилось, что у нас и в законодательном поле, и на практике далеко не на всех подрядчиков распространяются обязательные нормы применения требований по обеспечению безопасности информационных ресурсов. В связи с этим информационные системы отдельных подрядчиков остаются слабозащищенными", - сказал Корелов.
По его словам, такая "слабая точка" для злоумышленников является наиболее предпочтительной, в связи с чем сейчас НКЦКИ разрабатываются меры, которые бы позволили повысить защищенность подрядчика.
НКЦКИ является составной частью сил государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации (ГосСОПКА). Информационно-аналитическое, организационное и материально-техническое обеспечение НКЦКИ осуществляется Центром защиты информации и специальной связи ФСБ России.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯФСБ
 
 
