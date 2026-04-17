Эксперты рассказали, почему стартапы реже других юрлиц вовлечены в подкуп
Эксперты рассказали, почему стартапы реже других юрлиц вовлечены в подкуп
2026-04-17T05:15+0300
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Стартапы в России реже других юрлиц вовлечены в подкуп и взяточничество, среди причин – борьба за репутацию, гибкость, инновационность и ограниченность в ресурсах, сообщили РИА Новости в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ. В России 353 юридических лица были привлечены в 2025 году к ответственности за дачу взятки. При этом стартапы – организации, существующие не более трех лет, составляют лишь 1,4% от общего числа компаний, сообщают в институте законодательства и сравнительного правоведения. "Во-первых, они часто сталкиваются с ограниченными ресурсами и нестабильным денежным потоком, что делает использование взяток менее целесообразным и рискованным, во-вторых, стартапы находятся на стадии формирования своей репутации и стремятся заручиться доверием клиентов и партнеров, что побуждает их вести бизнес этично и законно", - говорится в информационно-аналитическом бюллетене Института, посвященном противодействию коррупции, который есть в распоряжении РИА Новости. Кроме того, стартапы могут быть менее интегрированы в существующие коррупционные практики, особенно если работают в новых или быстро развивающихся отраслях, считают аналитики. Также стартапы, как правило, более гибкие и инновационные, что позволяет им находить альтернативные решения проблем, не прибегая к неэтичным методам. Информационно-аналитический бюллетень подготовлен в преддверии 15-го Евразийского антикоррупционного форума "Исковое обеспечение противодействия коррупции".
Эксперты рассказали, почему стартапы реже других юрлиц вовлечены в подкуп

