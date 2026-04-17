https://1prime.ru/20260417/eksperty-869225506.html

Эксперты рассказали, почему стартапы реже других юрлиц вовлечены в подкуп

Стартапы в России реже других юрлиц вовлечены в подкуп и взяточничество, среди причин – борьба за репутацию, гибкость, инновационность и ограниченность в... | 17.04.2026, ПРАЙМ

финансы

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869225506.jpg?1776392104

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Стартапы в России реже других юрлиц вовлечены в подкуп и взяточничество, среди причин – борьба за репутацию, гибкость, инновационность и ограниченность в ресурсах, сообщили РИА Новости в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ. В России 353 юридических лица были привлечены в 2025 году к ответственности за дачу взятки. При этом стартапы – организации, существующие не более трех лет, составляют лишь 1,4% от общего числа компаний, сообщают в институте законодательства и сравнительного правоведения. "Во-первых, они часто сталкиваются с ограниченными ресурсами и нестабильным денежным потоком, что делает использование взяток менее целесообразным и рискованным, во-вторых, стартапы находятся на стадии формирования своей репутации и стремятся заручиться доверием клиентов и партнеров, что побуждает их вести бизнес этично и законно", - говорится в информационно-аналитическом бюллетене Института, посвященном противодействию коррупции, который есть в распоряжении РИА Новости. Кроме того, стартапы могут быть менее интегрированы в существующие коррупционные практики, особенно если работают в новых или быстро развивающихся отраслях, считают аналитики. Также стартапы, как правило, более гибкие и инновационные, что позволяет им находить альтернативные решения проблем, не прибегая к неэтичным методам. Информационно-аналитический бюллетень подготовлен в преддверии 15-го Евразийского антикоррупционного форума "Исковое обеспечение противодействия коррупции".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

