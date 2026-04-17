"Можете не проснуться": в ЕС ответили на слова Медведева о БПЛА на Западе - 17.04.2026, ПРАЙМ
"Можете не проснуться": в ЕС ответили на слова Медведева о БПЛА на Западе
"Можете не проснуться": в ЕС ответили на слова Медведева о БПЛА на Западе

Христофору: Медведев послал Западу серьезное предупреждение о БПЛА

МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев публично предупредил западные страны о том, что места производства дронов в Европе могут стать законными целями для ударов. Об этом сообщил кипрский журналист Алекс Христофору в своем YouTube-канале.
"Спите спокойно, европейские партнеры. Это довольно серьезное предупреждение от Медведева, которое актуально в сфере недавних визитов (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского в Европу. Так и хочется сказать: можете и не проснуться, если не послушаетесь", — сказал он.
По мнению журналиста, это касается не только объектов производства дронов, но и значительной угрозы возможных ударов, что может стать катастрофой для Европы.
"Если Франция, Италия и другие европейские страны не перестанут поставлять беспилотники, то им придется это прекратить после ракетных ударов по указанным целям. Нам это не надо", — подытожил он.
Ранее министерство обороны опубликовало информацию о расположении производственных площадок украинских компаний по выпуску дронов и их компонентов в восьми европейских государствах.
Дмитрий Медведев обозначил эту публикацию как перечень потенциальных законных целей для Вооруженных сил России. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не выдвигает угроз в адрес других стран, но будет реагировать на действия, представляющие опасность для ее интересов.
