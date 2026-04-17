"Можете не проснуться": в ЕС ответили на слова Медведева о БПЛА на Западе
2026-04-17T05:17+0300
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев публично предупредил западные страны о том, что места производства дронов в Европе могут стать законными целями для ударов. Об этом сообщил кипрский журналист Алекс Христофору в своем YouTube-канале. "Спите спокойно, европейские партнеры. Это довольно серьезное предупреждение от Медведева, которое актуально в сфере недавних визитов (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского в Европу. Так и хочется сказать: можете и не проснуться, если не послушаетесь", — сказал он.По мнению журналиста, это касается не только объектов производства дронов, но и значительной угрозы возможных ударов, что может стать катастрофой для Европы. "Если Франция, Италия и другие европейские страны не перестанут поставлять беспилотники, то им придется это прекратить после ракетных ударов по указанным целям. Нам это не надо", — подытожил он.Ранее министерство обороны опубликовало информацию о расположении производственных площадок украинских компаний по выпуску дронов и их компонентов в восьми европейских государствах. Дмитрий Медведев обозначил эту публикацию как перечень потенциальных законных целей для Вооруженных сил России. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не выдвигает угроз в адрес других стран, но будет реагировать на действия, представляющие опасность для ее интересов.
