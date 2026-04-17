"Можете не проснуться": в ЕС ответили на слова Медведева о БПЛА на Западе

"Можете не проснуться": в ЕС ответили на слова Медведева о БПЛА на Западе - 17.04.2026, ПРАЙМ

"Можете не проснуться": в ЕС ответили на слова Медведева о БПЛА на Западе

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев публично предупредил западные страны о том, что места производства дронов в Европе могут... | 17.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-17T05:17+0300

2026-04-17T05:17+0300

2026-04-17T05:17+0300

МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев публично предупредил западные страны о том, что места производства дронов в Европе могут стать законными целями для ударов. Об этом сообщил кипрский журналист Алекс Христофору в своем YouTube-канале. "Спите спокойно, европейские партнеры. Это довольно серьезное предупреждение от Медведева, которое актуально в сфере недавних визитов (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского в Европу. Так и хочется сказать: можете и не проснуться, если не послушаетесь", — сказал он.По мнению журналиста, это касается не только объектов производства дронов, но и значительной угрозы возможных ударов, что может стать катастрофой для Европы. "Если Франция, Италия и другие европейские страны не перестанут поставлять беспилотники, то им придется это прекратить после ракетных ударов по указанным целям. Нам это не надо", — подытожил он.Ранее министерство обороны опубликовало информацию о расположении производственных площадок украинских компаний по выпуску дронов и их компонентов в восьми европейских государствах. Дмитрий Медведев обозначил эту публикацию как перечень потенциальных законных целей для Вооруженных сил России. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не выдвигает угроз в адрес других стран, но будет реагировать на действия, представляющие опасность для ее интересов.

европа

франция

италия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , европа, франция, италия, дмитрий медведев