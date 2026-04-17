На севере Эстонии нашли обломки украинского дрона
2026-04-17T00:01+0300
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Обломки, вероятно, украинского БПЛА снова найдены на севере Эстонии, сообщает издание Postimees со ссылкой на департамент полиции безопасности.
"Специалист по коммуникациям КаПо (департамента полиции безопасности - ред.) Ольга Кивистик сообщила ..., что в последние дни в прибрежной зоне Ляэне-Вирумаа было найдено несколько фрагментов дронов, в том числе сегодня (в четверг - ред.) в Турбунеэме", - говорится в публикации газеты.
По словам Кивистик. речь, вероятно, идет об обломках украинского дрона, который упал ранее, и их прибило ветром к эстонскому побережью.
"Найденные обломки не представляют опасности для общественности. Очень велика вероятность, что со временем могут быть обнаружены и другие детали дрона", - подчеркнула она.
Ранее МИД Эстонии передал Киеву послание о том, что украинские дроны не должны попадать в эстонское воздушное пространство.
Postimees: на севере Эстонии снова нашли обломки украинского дрона
