На севере Эстонии нашли обломки украинского дрона

Обломки, вероятно, украинского БПЛА снова найдены на севере Эстонии, сообщает издание Postimees со ссылкой на департамент полиции безопасности.

2026-04-17T00:01+0300

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Обломки, вероятно, украинского БПЛА снова найдены на севере Эстонии, сообщает издание Postimees со ссылкой на департамент полиции безопасности. "Специалист по коммуникациям КаПо (департамента полиции безопасности - ред.) Ольга Кивистик сообщила ..., что в последние дни в прибрежной зоне Ляэне-Вирумаа было найдено несколько фрагментов дронов, в том числе сегодня (в четверг - ред.) в Турбунеэме", - говорится в публикации газеты. По словам Кивистик. речь, вероятно, идет об обломках украинского дрона, который упал ранее, и их прибило ветром к эстонскому побережью. "Найденные обломки не представляют опасности для общественности. Очень велика вероятность, что со временем могут быть обнаружены и другие детали дрона", - подчеркнула она. Ранее МИД Эстонии передал Киеву послание о том, что украинские дроны не должны попадать в эстонское воздушное пространство.

