В "Евразе" рассказали о снижении потребления металлопроката
В "Евразе" рассказали о снижении потребления металлопроката - 17.04.2026, ПРАЙМ
В "Евразе" рассказали о снижении потребления металлопроката
Потребление металлопроката для производства металлоконструкций в России за прошлый год снизилось на 12%, и в этом году ожидается дальнейший спад, рассказал РИА... | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T07:37+0300
2026-04-17T07:37+0300
2026-04-17T07:37+0300
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Потребление металлопроката для производства металлоконструкций в России за прошлый год снизилось на 12%, и в этом году ожидается дальнейший спад, рассказал РИА Новости руководитель дирекции по проектным решениям "Евраза" Дмитрий Пухнаревич.
"В 2025 году объем потребления металлопроката для изготовления металлоконструкций составил около 5,3 миллиона тонн. В 2026 году ожидается дальнейшее падение - ниже 5 миллионов тонн", - сказал Пухнаревич.
По его словам, особенно сильно в прошлом году упало мостовое и дорожное строительство. Так, объем рынка мостовых металлоконструкций в натуральном выражении сократился в 2,3 раза с 2023 года и в полтора раза в годовом выражении, составив 200 тысяч тонн.
По итогам текущего года он снизится еще в 1,3 раза и ожидается на уровне 150 тысяч тонн. Как полагает менеджер компании, есть риск возможного закрытия производств продукции для мостовой стройки.
"До 2024 года внутренний рынок потребления металлоконструкций рос, и это стимулировало открытие новых мощностей по производству металлоконструкций. Даже с учетом действующих ограничений металлургам в целом хватало внутреннего рынка для реализации своего металлопроката", - отметил он.
"Евраз" - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. Входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства.
промышленность, бизнес, евраз
Промышленность, Бизнес, Экономика, Евраз
В "Евразе" рассказали о снижении потребления металлопроката
Потребление металлопроката для производства металлоконструкций в России снизилось на 12%
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Потребление металлопроката для производства металлоконструкций в России за прошлый год снизилось на 12%, и в этом году ожидается дальнейший спад, рассказал РИА Новости руководитель дирекции по проектным решениям "Евраза" Дмитрий Пухнаревич.
"В 2025 году объем потребления металлопроката для изготовления металлоконструкций составил около 5,3 миллиона тонн. В 2026 году ожидается дальнейшее падение - ниже 5 миллионов тонн", - сказал Пухнаревич.
По его словам, особенно сильно в прошлом году упало мостовое и дорожное строительство. Так, объем рынка мостовых металлоконструкций в натуральном выражении сократился в 2,3 раза с 2023 года и в полтора раза в годовом выражении, составив 200 тысяч тонн.
По итогам текущего года он снизится еще в 1,3 раза и ожидается на уровне 150 тысяч тонн. Как полагает менеджер компании, есть риск возможного закрытия производств продукции для мостовой стройки.
"До 2024 года внутренний рынок потребления металлоконструкций рос, и это стимулировало открытие новых мощностей по производству металлоконструкций. Даже с учетом действующих ограничений металлургам в целом хватало внутреннего рынка для реализации своего металлопроката", - отметил он.
"Евраз" - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. Входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства.