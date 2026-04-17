В "Евразе" рассказали о снижении потребления металлопроката

В "Евразе" рассказали о снижении потребления металлопроката - 17.04.2026, ПРАЙМ

В "Евразе" рассказали о снижении потребления металлопроката

Потребление металлопроката для производства металлоконструкций в России за прошлый год снизилось на 12%, и в этом году ожидается дальнейший спад, рассказал РИА...

2026-04-17T07:37+0300

2026-04-17T07:37+0300

2026-04-17T07:37+0300

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Потребление металлопроката для производства металлоконструкций в России за прошлый год снизилось на 12%, и в этом году ожидается дальнейший спад, рассказал РИА Новости руководитель дирекции по проектным решениям "Евраза" Дмитрий Пухнаревич. "В 2025 году объем потребления металлопроката для изготовления металлоконструкций составил около 5,3 миллиона тонн. В 2026 году ожидается дальнейшее падение - ниже 5 миллионов тонн", - сказал Пухнаревич. По его словам, особенно сильно в прошлом году упало мостовое и дорожное строительство. Так, объем рынка мостовых металлоконструкций в натуральном выражении сократился в 2,3 раза с 2023 года и в полтора раза в годовом выражении, составив 200 тысяч тонн. По итогам текущего года он снизится еще в 1,3 раза и ожидается на уровне 150 тысяч тонн. Как полагает менеджер компании, есть риск возможного закрытия производств продукции для мостовой стройки. "До 2024 года внутренний рынок потребления металлоконструкций рос, и это стимулировало открытие новых мощностей по производству металлоконструкций. Даже с учетом действующих ограничений металлургам в целом хватало внутреннего рынка для реализации своего металлопроката", - отметил он. "Евраз" - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. Входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, бизнес, евраз