Названа страна ЕС, где доля работающих женщин выше, чем мужчин
Доля работающих мужчин в странах Евросоюза в прошлом году была выше, чем трудоустроенных женщин, во всех странах, кроме Литвы, сообщает Евростат.
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Доля работающих мужчин в странах Евросоюза в прошлом году была выше, чем трудоустроенных женщин, во всех странах, кроме Литвы, сообщает Евростат. "В 2025 году во всех странах ЕС, кроме Литвы, уровень занятости среди мужчин был выше, чем среди женщин. Уровень занятости мужчин в ЕС составил 80,9%. Среди стран ЕС самые высокие показатели зафиксированы на Мальте (89,1%), в Чехии (88,2%) и Нидерландах (87,2%), тогда как самые низкие значения наблюдались в Бельгии (76,4%), Хорватии (76,8%) и Финляндии (77,0%)", - отмечает ведомство. Среди женщин в ЕС уровень занятости составил 71,3%, при этом самые высокие показатели отмечены в Эстонии (81,4%), Литве (80,3%) и Швеции (79,8%), а самые низкие — в Италии (58,0%), Румынии (59,5%) и Греции (62,3%). В прошлом году 76,1% (197,7 миллиона человек) жителей ЕС в возрасте от 20 до 64 лет были трудоустроены - это самая высокая доля, зафиксированная с 2009 года. Уровень занятости вырос на 0,3 процентного пункта по сравнению с 2024 годом и на 0,8 процентного пункта по сравнению с 2023 годом. Среди стран ЕС самые высокие уровни занятости были зафиксированы на Мальте (83,6%), в Нидерландах (83,4%) и Чехии (82,9%). Самые низкие показатели наблюдались в Италии (67,6%), Румынии (69,0%) и Греции (71,0%).
