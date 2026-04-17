ФАС потребовала снизить цены на препарат "Азатиоприн"
2026-04-17T12:30+0300
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России требует снизить цены на иммунодепрессант "Азатиоприн", который включен в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов, от единственного в стране его производителя, сообщила служба.
"Препарат "Азатиоприн" включен в перечень жизненно необходимых и важнейших в феврале 2026 года, после включения в перечень цены на него подлежат государственному регулированию. 27 марта 2026 года служба потребовала от "Озон Фармацевтики" снизить цены, так как в настоящее время они превышают рассчитанные по методике, которая утверждена постановлением правительства РФ
В службе отметили, что "Озон Фармацевтика" - единственный в России производитель этого препарата. Таким образом, в действиях компании могут содержаться признаки нарушения антимонопольного законодательства в случае отказа от корректировки цен в соответствии с действующей методикой.
"На текущий момент новую заявку компания не направила", - отмечает в связи с этим ФАС.
В пресс-службе ведомства пояснили, что без зарегистрированной цены препарат не может поставляться в аптеки. Согласно российскому законодательству, государство жестко регулирует цены на препараты из списка ЖНВЛП: производители таких лекарств обязаны зарегистрировать предельную отпускную цену, а аптеки не имеют права продавать препарат выше предельной розничной цены с учетом региональных надбавок. Продажа жизненно важных препаратов без зарегистрированной цены не допускается.
