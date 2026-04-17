Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС выдала предупреждения Wildberries и Ozon - 17.04.2026, ПРАЙМ
ФАС выдала предупреждения Wildberries и Ozon
ФАС выдала предупреждения Wildberries и Ozon - 17.04.2026, ПРАЙМ
ФАС выдала предупреждения Wildberries и Ozon
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждения Wildberries и Ozon из-за увеличения сроков перечисления продавцам денег за реализованные... | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T23:41+0300
2026-04-17T23:41+0300
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждения Wildberries и Ozon из-за увеличения сроков перечисления продавцам денег за реализованные товары, сообщили в ведомстве. "ФАС выдала предупреждения "Вайлдберриз" и "Озон"… ФАС России выявила, что компании увеличили сроки выплат продавцам денежных средств за реализованные товары, что ухудшает финансовое положение продавцов", - говорится в сообщении. Помимо этого, по данным службы, площадки меняют тарифы на логистику и возврат уже после приемки товаров на складе, а стоимость перевозки привязывают к цене товара, а не к себестоимости соответствующих услуг. "В результате продавцы не имеют возможности корректно планировать свою хозяйственную деятельность", - заявили в ФАС. В службе отметили, что компаниям необходимо устранить действия, которые приводят к ограничению конкуренции, необоснованным затратам продавцов и вводят в заблуждение потребителей. Wildberries и Ozon необходимо внести изменения в публичную оферту. Срок устранения признаков нарушений – 15 мая. "В случае неисполнения предупреждений ФАС России в соответствии с законодательством возбудит антимонопольное дело", - заключили в ведомстве.
бизнес, wildberries, ozon, озон
Бизнес, Wildberries, Ozon, Озон
23:41 17.04.2026
 
ФАС выдала предупреждения Wildberries и Ozon

ФАС выдала предупреждения Wildberries и Ozon за увеличение срока выплат продавцам

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждения Wildberries и Ozon из-за увеличения сроков перечисления продавцам денег за реализованные товары, сообщили в ведомстве.
"ФАС выдала предупреждения "Вайлдберриз" и "Озон"… ФАС России выявила, что компании увеличили сроки выплат продавцам денежных средств за реализованные товары, что ухудшает финансовое положение продавцов", - говорится в сообщении.
Помимо этого, по данным службы, площадки меняют тарифы на логистику и возврат уже после приемки товаров на складе, а стоимость перевозки привязывают к цене товара, а не к себестоимости соответствующих услуг. "В результате продавцы не имеют возможности корректно планировать свою хозяйственную деятельность", - заявили в ФАС.
В службе отметили, что компаниям необходимо устранить действия, которые приводят к ограничению конкуренции, необоснованным затратам продавцов и вводят в заблуждение потребителей. Wildberries и Ozon необходимо внести изменения в публичную оферту. Срок устранения признаков нарушений – 15 мая.
"В случае неисполнения предупреждений ФАС России в соответствии с законодательством возбудит антимонопольное дело", - заключили в ведомстве.
