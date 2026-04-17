Финны заметили странное свечение после запуска с Плесецка, пишут СМИ

Финны заметили странное свечение после запуска с Плесецка, пишут СМИ - 17.04.2026, ПРАЙМ

Финны заметили странное свечение после запуска с Плесецка, пишут СМИ

В ночном небосводе Лапландии появилось необычное свечение, сообщает финская газета Iltalehti со ссылкой на информацию от Командного центра полиции региона. | 17.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-17T07:20+0300

2026-04-17T07:20+0300

2026-04-17T07:20+0300

МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. В ночном небосводе Лапландии появилось необычное свечение, сообщает финская газета Iltalehti со ссылкой на информацию от Командного центра полиции региона. "Командный центр департамента полиции Лапландии вскоре после 02.30 сообщил о широкомасштабных наблюдениях светового явления. На тот момент причина еще не была известна", — говорится в материале.Яркое веерообразное свечение и загадочный объект были замечены в небе со многих населенных пунктов, включая Миккели, Киурувеси, Лаппеенранту, Иливиеску и Пиетарсаари. Позже полиция предположила, что причина может заключаться в запуске российской ракеты-носителя с космодрома Плесецк. В ночь на пятницу Военно-космические силы России осуществили запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Полет прошел успешно, и ракета "Союз-2.1б" была взята на сопровождение наземными средствами измерительного комплекса космодрома.3 апреля, на космодроме Плесецк также состоялся запуск, когда космическими войсками ВКС России на орбиту был выведен военный спутник.

плесецк

общество , плесецк, вкс