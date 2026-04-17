Финны заметили странное свечение после запуска с Плесецка, пишут СМИ - 17.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260417/finlyandiya-869227570.html
Финны заметили странное свечение после запуска с Плесецка, пишут СМИ
Финны заметили странное свечение после запуска с Плесецка, пишут СМИ - 17.04.2026, ПРАЙМ
Финны заметили странное свечение после запуска с Плесецка, пишут СМИ
В ночном небосводе Лапландии появилось необычное свечение, сообщает финская газета Iltalehti со ссылкой на информацию от Командного центра полиции региона. | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T07:20+0300
2026-04-17T07:20+0300
общество
плесецк
вкс
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. В ночном небосводе Лапландии появилось необычное свечение, сообщает финская газета Iltalehti со ссылкой на информацию от Командного центра полиции региона. "Командный центр департамента полиции Лапландии вскоре после 02.30 сообщил о широкомасштабных наблюдениях светового явления. На тот момент причина еще не была известна", — говорится в материале.Яркое веерообразное свечение и загадочный объект были замечены в небе со многих населенных пунктов, включая Миккели, Киурувеси, Лаппеенранту, Иливиеску и Пиетарсаари. Позже полиция предположила, что причина может заключаться в запуске российской ракеты-носителя с космодрома Плесецк. В ночь на пятницу Военно-космические силы России осуществили запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Полет прошел успешно, и ракета "Союз-2.1б" была взята на сопровождение наземными средствами измерительного комплекса космодрома.3 апреля, на космодроме Плесецк также состоялся запуск, когда космическими войсками ВКС России на орбиту был выведен военный спутник.
плесецк
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_1b570e19399aa359e3a1b0f5bd9a91b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , плесецк, вкс
Общество , Плесецк, ВКС
07:20 17.04.2026
 
Финны заметили странное свечение после запуска с Плесецка, пишут СМИ

Iltalehti: в небе над Лапландией после запуска с Плесецка заметили странное свечение

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2026
Флаг Финляндии, Хельсинки. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. В ночном небосводе Лапландии появилось необычное свечение, сообщает финская газета Iltalehti со ссылкой на информацию от Командного центра полиции региона.
"Командный центр департамента полиции Лапландии вскоре после 02.30 сообщил о широкомасштабных наблюдениях светового явления. На тот момент причина еще не была известна", — говорится в материале.
Яркое веерообразное свечение и загадочный объект были замечены в небе со многих населенных пунктов, включая Миккели, Киурувеси, Лаппеенранту, Иливиеску и Пиетарсаари.
Позже полиция предположила, что причина может заключаться в запуске российской ракеты-носителя с космодрома Плесецк.
В ночь на пятницу Военно-космические силы России осуществили запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Полет прошел успешно, и ракета "Союз-2.1б" была взята на сопровождение наземными средствами измерительного комплекса космодрома.
3 апреля, на космодроме Плесецк также состоялся запуск, когда космическими войсками ВКС России на орбиту был выведен военный спутник.
ОбществоПлесецкВКС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала