Финны заметили странное свечение после запуска с Плесецка, пишут СМИ
В ночном небосводе Лапландии появилось необычное свечение, сообщает финская газета Iltalehti со ссылкой на информацию от Командного центра полиции региона. | 17.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260415/finlyandiya-869187341.html
https://1prime.ru/20260411/finlyandiya-869084337.html
Iltalehti: в небе над Лапландией после запуска с Плесецка заметили странное свечение
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. В ночном небосводе Лапландии появилось необычное свечение, сообщает финская газета Iltalehti со ссылкой на информацию от Командного центра полиции региона.
"Командный центр департамента полиции Лапландии вскоре после 02.30 сообщил о широкомасштабных наблюдениях светового явления. На тот момент причина еще не была известна", — говорится в материале.
"Будут на границе". СМИ рассказали о опасном плане Финляндии против России
Яркое веерообразное свечение и загадочный объект были замечены в небе со многих населенных пунктов, включая Миккели, Киурувеси, Лаппеенранту, Иливиеску и Пиетарсаари.
Позже полиция предположила, что причина может заключаться в запуске российской ракеты-носителя с космодрома Плесецк
В ночь на пятницу Военно-космические силы России осуществили запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Полет прошел успешно, и ракета "Союз-2.1б" была взята на сопровождение наземными средствами измерительного комплекса космодрома.
3 апреля, на космодроме Плесецк также состоялся запуск, когда космическими войсками ВКС
России на орбиту был выведен военный спутник.
"Разразится война". В Финляндии выступили со срочным заявлением о России