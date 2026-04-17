В ФНС рассказали о контроле за переводами между физлицами

Превышение лимита ежегодного незадекларированного дохода в размере 2,4 миллиона рублей станет ключевым фактором для контроля за переводами физлиц, это затронет...

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Превышение лимита ежегодного незадекларированного дохода в размере 2,4 миллиона рублей станет ключевым фактором для контроля за переводами физлиц, это затронет 3% населения, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС) РФ. "Отправной точкой контроля станет превышение лимита ежегодного незадекларированного дохода в размере 2,4 млн рублей. На сегодняшний день это касается 3% экономически активного населения", - говорится в сообщении. Мера коснется лишь той части граждан, кто не декларирует свой доход в соответствии с законодательством. При этом добросовестные граждане, в полной мере декларирующие получаемые доходы и уплачивающие с них налоги, не столкнутся с дополнительным контролем, подчеркнули в ФНС. При этом переводов на личные счета от близких родственников это не коснется, отметили ранее в ФНС.

https://1prime.ru/20260417/fns--869237861.html

