"До предела". Европа присосалась к последнему российскому газопроводу

На фоне катастрофически низкой заполненности подземных хранилищ и острого дефицита предложения из-за конфликта на Ближнем Востоке страны ЕС стали покупать... | 17.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-17T07:07+0300

МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ, Роман Серов. На фоне катастрофически низкой заполненности подземных хранилищ и острого дефицита предложения из-за конфликта на Ближнем Востоке страны ЕС стали покупать больше российского трубопроводного газа, пытаясь хоть как-то стабилизировать цены перед летним сезоном закачки. Сможет ли Россия и дальше наращивать экспорт, а главное —захочет ли это делать, — в материале Прайм.Почти на пределеСогласно данным европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), в январе-марте поставки по "Турецкому потоку" в европейском направлении достигли 4,96 миллиарда кубометров. Только в марте прокачали 1,7 миллиарда — на 21% больше, чем в марте 2025-го.Причины роста очевидны — из-за конфликта на Ближнем Востоке Европа лишилась части импорта, а закачку в хранилища уже пора начинать. Поэтому единственный оставшийся трубопроводный маршрут из России используют по полной.Однако мощности ограничены, указывает Вадим Ковригин, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова."Там две нитки, суммарно — на 31,5 миллиарда кубов в год. Первая — в Турцию, вторая — транзитная — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. И она почти на пределе", — объясняет эксперт.Максимум в европейском направлении — 15,75 миллиарда. Что-то можно перепродать туда из турецкой ветки, но немного, соглашается ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Придется что-то расширять и достраивать.Россия продает в ЕС и СПГ. В прошлом году — 19,9 миллиарда кубометров, что впервые превысило трубопроводные поставки (18,1 миллиарда). Однако с 25 апреля вступает в силу запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам, а с 1 января 2027-го — и по долгосрочным.Тем не менее, отмечает Ковригин, основные получатели российского трубопроводного газа — Венгрия, Словакия и Сербия — располагают долгосрочными договорами, что обеспечивает относительную стабильность потока вплоть до осени 2027-го.Хроника газового кризисаСитуация в Европе близка к критической. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE) на 11-12 апреля, заполненность ПХГ — лишь 29,5% при среднем пятилетнем значении 44%. Особенно плохо в Нидерландах — 8%.Для подготовки к следующей зиме необходимо закачать не менее 68 миллиардов кубов. Пока пополнить хранилища удалось лишь на полтора миллиарда.В марте цены на нидерландском хабе TTF взлетели на 70% — до 580 долларов за тысячу кубометров. А после заявлений Трампа о блокаде Ормузского пролива 13 апреля фьючерсы подскакивали до 630 долларов."Российский газ еще не подорожал и максимально выгоден для Европы, — говорит Юшков. — Поэтому трубопроводы работают на полную мощность".Тяжелое лето, дорогой газПо мнению Ковригина, при нормализации поставок газ в ЕС подешевеет до 395-455 долларов за тысячу кубов. Если перебои затянутся, вероятен диапазон 620-740 долларов.Эксперты не исключают, что Европе в таких условиях придется расширить закупки у России, несмотря на самозапрет. Отсрочить его уже призвал глава итальянской Eni Клаудио Дескальци.По его словам, наиболее острая ситуация с авиационным топливом и дизелем для автомобилей. Ухудшает положение закрытие НПЗ в Европе.Прожорливые рынкиЗапрет могут и отсрочить, но не решит ли Россия сама отключить европейцев? Такой вариант допустил Владимир Путин."Сейчас открываются другие рынки. И может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок. Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться", — сказал он.Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что "альтернативные рынки — они очень прожорливые, очень много заявок на поставки". Поэтому европейцы если и получат, то лишь то, что останется.С трубопроводным газом все понятно — кроме "Турецкого потока" маршрутов больше нет. Что касается СПГ, поставки можно нарастить за счет отгрузок с "Арктик СПГ 2" и еще немного — если подключится "СПГ Портовая". Способен увеличить мощности и "Ямал СПГ"."Однако, поскольку это все под санкциями, газ пойдет в Азию, а не Европу", — напомнила Анна Бутенко, старший аналитик УК "Первая".Даже с ожидаемым увеличением импорта с новых проектов в Северной Америке (37 миллиардов кубов, по прогнозам МЭА), рынок балансирует на грани. "Еще одна-две недели продолжения де-факто перекрытия Ормузского пролива, и прогноз уходит в дефицит", — рассуждает эксперт.Европейцы оказались в ловушке. Придется брать что дают, и по любой цене. "Другого варианта в течение всего года не предвидится", — заключает Юшков. А дорогой газ — это дорогая электроэнергия. Значит, инфляция раскручивается, экономические проблемы усугубляются.

Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

