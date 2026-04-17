Газ из "Северных потоков" мог бы обеспечивать энергией 2 млн домохозяйств - 17.04.2026, ПРАЙМ

Высвободившийся после подрыва "Северных потоков" газ мог бы обеспечивать энергией около 2 миллионов немецких домохозяйств в течение одного года, пишет журналист | 17.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-17T04:08+0300

БЕРЛИН, 17 апр - ПРАЙМ, Светлана Берило. Высвободившийся после подрыва "Северных потоков" газ мог бы обеспечивать энергией около 2 миллионов немецких домохозяйств в течение одного года, пишет журналист Боян Панчевски в своей книге-расследовании, с которой ознакомился корреспондент РИА Новости. Книга под названием "Подрыв "Северного потока": подлинная история диверсии, потрясшей Европу", вышла в Германии и есть в распоряжении редакции. Автор - сотрудник газеты Wall Street Journal - описывает обстоятельства диверсии и ее последствия. Как утверждает Панчевски, книга основана на многочисленных беседах с участниками событий, следователями и сотрудниками спецслужб. "Объема газа, высвободившегося из поврежденных трубопроводов, хватило бы для обеспечения энергией около двух миллионов домохозяйств Германии на протяжении одного года", - говорится в книге. Автор также отмечает, что в результате инцидента в атмосферу было выброшено почти 500 000 тонн метана. По его данным, это был крупнейший в истории человечества выброс газа такого рода, сопоставимый с годовым объемом выбросов CO2 небольшой индустриальной страны. "Мощность взрыва соответствовала тепловой мощности крупной атомной электростанции. В радиусе нескольких километров была уничтожена морская жизнь, а выделившийся газ покрыл 14% поверхности Балтийского моря", - приводит данные автор книги. По его словам, для Германии, где газ стоил значительно дороже, чем в США, экономический ущерб из-за выброса газа непосредственно в момент инцидента составил почти 2 миллиарда долларов. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

