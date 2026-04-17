В ГД внесут проект о дополнительном отпуске для сотрудников таможни
2026-04-17T00:16+0300
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект о дополнительном отпуске для сотрудников таможни, являющихся ветеранами боевых действий, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы в том числе выступили глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
"В целях признания за ветеранами боевых действий особых заслуг и установления им единого объема социальных гарантий, право на дополнительный отпуск должно быть предоставлено также и сотрудникам таможенных органов из числа ветеранов боевых действий", — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Законопроектом предлагается предоставить сотрудникам таможенных органов из числа ветеранов боевых действий дополнительный отпуск продолжительностью 15 календарных дней с сохранением денежного довольствия.
"Планомерно продолжается работа по совершенствованию набора социальных гарантий для наших ветеранов", — сказал Нилов РИА Новости.
Он напомнил, что в прошлом году принятым законом дополнительный отпуск был предоставлен сотрудникам различных силовых ведомств из числа ветеранов боевых действий.
Политик добавил, что дополнительные 15 дней к ежегодному оплачиваемому отпуску — достойная мера господдержки для тех, кто рисковал всем ради выполнения боевых задач.
"Наш законопроект даёт сотрудникам таможенных органов, которые являются ветеранами боевых действий, ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 15 календарных дней", - сказал РИА Новости Свищев.
По его словам, важно право выбора: либо эти 15 дней с сохранением денежного довольствия, либо 35 дней без сохранения, как это предусмотрено законом "О ветеранах".
"Каждый сам решит, что ему нужнее, отдохнуть подольше или получить деньги", - отметил он.
Депутат добавил, что этот законопроект не просто бюрократическая правка, а восстановление справедливости.
