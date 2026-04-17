Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России появился ГОСТ на приготовление горохового супа - 17.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260417/gorohovyj-869223526.html
В России появился ГОСТ на приготовление горохового супа
2026-04-17T01:46+0300
2026-04-17T01:51+0300
бизнес
общество
здоровье
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869223526.jpg?1776379877
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , здоровье
Бизнес, Общество , Здоровье
01:46 17.04.2026 (обновлено: 01:51 17.04.2026)
 
В России появился ГОСТ на приготовление горохового супа

В проекте первого ГОСТ русской кухни есть рекомендации по приготовлению горохового супа

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Гороховый и раковый супы получили рекомендации по технологии приготовления, они содержатся в проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни, который есть в распоряжении РИА Новости.
Так, гороховый суп нужно варить на основе мясного, птичьего, рыбного, овощного или грибного бульона. Горох можно использовать при варке свежий или сушеный. Во время приготовления отваренный горох нужно протереть или разварить до состояния пюре. При этом допускается оставить часть гороха целым.
Подают гороховый суп-пюре с копченостями и другими мясными деликатесами или с продуктами, на которых варился бульон. Суп-пюре из гороха может быть заправлен сливочным маслом, сметаной или белым соусом. Отдельно рекомендуется подать гренки из белого или черного хлеба.
Раковый суп готовят на основе крепкого бульона из мелкой рыбы, или же костей и голов рыбы. Также туда добавляют репчатый лук, корень петрушки, сельдерея и пастернака.
Подают суп в горячем виде. В качестве гарнира выкладывают раковые спинки, начиненные клецками из заварного теста. Допускается использовать при подаче овощи, которые варились в бульоне. Отдельно рекомендуется подать расстегаи с рыбной начинкой.
 
БизнесОбществоЗдоровье
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала