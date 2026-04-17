https://1prime.ru/20260417/gosduma-869235677.html
В Госдуму внесли проект о наказании за незаконный оборот цифровой валюты
2026-04-17T16:55+0300
экономика
россия
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f766828ca1519927f1f8effb3171944.jpg
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить ответственность за незаконную организацию обращения цифровой валюты, в том числе в отношении незаконных посредников, документ доступен в думской электронной базе. "Предлагается дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации специальной мерой по установлению ответственности за незаконную организацию обращения цифровой валюты, в том числе в отношении незаконных посредников", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Также предлагается ввести уголовную ответственность за осуществление деятельности по организации обращения цифровой валюты без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно. Если посредником предоставляются услуги по учету (хранению) цифровой валюты, по сделкам купли-продажи цифровой валюты, обмену одних видов цифровой валюты на другие виды цифровой валюты и переводу цифровой валюты без соответствующей лицензии Банка России, то такие деяния, согласно проекту, будут подпадать под уголовную ответственность, предусмотренную проектируемой статьей 171.7 УК РФ. При этом предусматривается ведение штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. Кроме того, предлагается установить квалифицированный состав преступления: то же деяние, совершенное организованной группой или сопряженное с причинением ущерба либо с извлечением дохода в особо крупном размере, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. В пояснительной записке уточняется, что для целей проектируемой статьи крупным ущербом или доходом предлагается признавать сумму, превышающую 3,5 миллиона рублей, а особо крупным - 13,5 миллионов рублей.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df5961f48ff970f59a5349a8b0c15aab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
