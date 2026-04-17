https://1prime.ru/20260417/ice-869229234.html
Цены на газ в Европе незначительно снижаются
2026-04-17T09:39+0300
энергетика
газ
торги
сша
израиль
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672439_0:0:512:289_1920x0_80_0_0_0dfcd1cb74321ea7b8c0433e8c3dd825.jpg
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов незначительно, в пределах 1%, снижаются, оставаясь выше отметки в 510 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 511,5 доллара (-1,1%). А по состоянию на 09.06 мск показатель составляет 513,1 доллара (-0,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 517,2 доллара за тысячу кубометров. В ходе торгов четверга, в районе 9.00 мск, цены на газ в Европе впервые со 2 марта опустились ниже 500 долларов за тысячу кубометров, но затем вернулись обратно. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли на 59% по сравнению с февралем вследствие обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости. Цены стали расти после начала ударов США и Израиля по Ирану. Они продолжают держаться выше уровней последних двух лет. Максимум был достигнут 19 марта и составил 853,7 доллара за тысячу кубометров. На данный момент цены остаются на 32% выше по отношению к концу февраля. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
https://1prime.ru/20260416/peskov-869210545.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672439_29:0:489:345_1920x0_80_0_0_bc3975818b2276eac949a40c987c5489.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Кремле прокомментировали возобновление ограничений США на нефть из России