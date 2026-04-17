Биржевые цены на газ в Европе постепенно опускаются

Биржевые цены на газ в Европе в пятницу в целом стабильны с тенденцией к снижению в районе ниже 510 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской... | 17.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-17T14:20+0300

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу в целом стабильны с тенденцией к снижению в районе ниже 510 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 511,5 доллара (-1,1%). А по состоянию на 13.56 мск показатель составляет 509,7 доллара (-1,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 517,2 доллара за тысячу кубометров. В ходе торгов четверга, в районе 9.00 мск, цены на газ в Европе впервые со 2 марта опустились ниже 500 долларов за тысячу кубометров, но затем вернулись обратно. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли на 59% по сравнению с февралем вследствие обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости. Цены стали расти после начала ударов США и Израиля по Ирану. Они продолжают держаться выше уровней последних двух лет. Максимум был достигнут 19 марта и составил 853,7 доллара за тысячу кубометров. На данный момент цены остаются на 31% выше по отношению к концу февраля. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.

