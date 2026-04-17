Биржевые цены на газ в Европе упали до 479 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе в пятницу вечером снижаются на 7,5% - до 479 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 17.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-17T22:30+0300

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу вечером снижаются на 7,5% - до 479 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 511,5 доллара (-1,1%). Ценовой максимум пятницы на данный момент составляет 520,3 доллара (+0,6%), ценовой минимум - 466,9 доллара (-9,7%). А по состоянию на 22.03 мск показатель составляет 478,5 доллара (-7,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 517,2 доллара за тысячу кубометров. Ранее в пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня. После этого президент США Дональд Трамп поблагодарил Тегеран, но заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется и останется в силе до тех пор, пока сделка с Ираном не будет реализована на 100%. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли на 59% по сравнению с февралем вследствие обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости. Цены стали расти после начала ударов США и Израиля по Ирану. Они продолжают держаться выше уровней последних двух лет. Максимум был достигнут 19 марта и составил 853,7 доллара за тысячу кубометров. На данный момент цены остаются на 21% выше по отношению к концу февраля. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.

