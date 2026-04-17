В Рыбном союзе рассказали о росте импорта рыбы из Турции - 17.04.2026, ПРАЙМ
В Рыбном союзе рассказали о росте импорта рыбы из Турции
Российский импорт рыбы из Турции в январе-феврале 2026 года вырос в годовом выражении на 21% в весе и увеличился на 17% в деньгах - до 10 тысяч тонн на сумму 63 | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T16:07+0300
экономика
бизнес
россия
турция
рыбный союз
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860980460_0:177:2929:1824_1920x0_80_0_0_d63541e7f96ab6eedf93d1aacc0dc64d.jpg
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Российский импорт рыбы из Турции в январе-феврале 2026 года вырос в годовом выражении на 21% в весе и увеличился на 17% в деньгах - до 10 тысяч тонн на сумму 63 миллиона долларов, выяснил аналитический центр Рыбного союза на основе данных турецкой таможенной службы. "Российский импорт рыбы из Турции в январе-феврале 2026 года вырос (год к году) на 21% в весе и увеличился на 17% в деньгах, до 10 тысяч тонн на сумму 63 миллиона долларов", - говорится в сообщении. По данным союза, поставки мороженой форели выросли на 60% в натуральном выражении и прибавили 40% в стоимости, до 7 тысяч тонн на сумму 43 миллиона долларов. При этом импорт охлажденной форели сократился на 40% в физическом выражении и на 35% в денежном - до 1,5 тысячи тонн на сумму 11 миллионов долларов. "Охлажденной форели завозят меньше на фоне роста российского выпуска аквакультурной форели на 3% в годовом выражении, до 74 тысяч тонн", - поделились аналитики. В то же время поставки мороженой дорадо выросли на 20% в весе и увеличились на 55% в деньгах, до 500 тонн на сумму 3 миллиона долларов. Импорт охлажденной дорадо сократился на 15% в натуральном выражении, а в денежном - вырос на 10%, до 200 тонн на сумму 1,6 миллиона долларов. "Импорт охлажденного сибаса сократился на 10% в весе и увеличился на 30% в деньгах, до 200 тонн на сумму 2,4 миллиона", - добавили аналитики. Так, в условиях подорожания сибаса и дорадо спрос растет на более доступный сегмент продукции - мороженую рыбу. Как отмечали в продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), сохраняющиеся риски распространения заболеваний продолжают сдерживать рост производства в средиземноморской аквакультуре, особенно в сегменте рыбы крупных товарных размеров, что указывает на устойчивость ограничений со стороны предложения. Аналитики Рыбного союза ожидают, что в 2026 году в перспективе рыночная конъюнктура по сибасу и дорадо останется стабильной, хотя при улучшении производственных показателей возможно некоторое ослабление ценового давления.
16:07 17.04.2026
 
