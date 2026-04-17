Фондовые индексы Европы завершили неделю ростом - 17.04.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы завершили неделю ростом
Фондовые индексы Европы завершили неделю ростом

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили неделю ростом, а немецкий DAX и французский CAC 40 увеличились на 2 и 4% соответственно, следует из данных торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,73% - до 10 667,63 пункта, французский CAC 40 увеличился на 1,97%, до 8 425,13 пункта, немецкий DAX поднялся на 0,94% - до 24 702,24 пункта.
С начала недели FTSE 100 вырос на 0,63%, CAC 40 - на 2%, а DAX - на 3,88%.
Ранее в пятницу агентство Евростат сообщило, что профицит внешнеторгового баланса еврозоны в феврале составил 11,5 миллиарда евро после пересмотренного показателя дефицита января в 1 миллиард евро.
Аналитики обращают внимание на ослабление геополитической напряжённости, следствием которого стала падение цен на энергоносители, как один из главных факторов положительной динамики европейских рынков.
Ранее в пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня. После этого президент США Дональд Трамп поблагодарил Тегеран, но заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется и останется в силе до тех пор, пока сделка с Ираном не будет реализована на 100%.
На этом фоне падение нефтяных котировок достигало 13-15%, а стоимость марки Brent впервые с 11 марта опустилась ниже 87 долларов.
"Судя по реакции рынка, есть признаки того, что возобновление открытия (Ормузского пролива - ред.) может стать чем-то более значимым и, будем надеяться, устойчивым, и мы сможем в какой-то степени двигаться дальше на этой основе", — сказал агентству Рейтер руководитель отдела анализа европейских акций в Amundi Киран Каллахан (Ciaran Callaghan).
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов.
