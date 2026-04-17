https://1prime.ru/20260417/issledovanie-869224865.html
Исследование показало, сколько россиян готовы сдавать биометрию для займов
2026-04-17T04:47+0300
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Менее половины клиентов микрофинансовых организаций в России (45%) готовы сдать биометрию, чтобы получать займы, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
Крупные МФО в России обязаны подтверждать личность заемщика через ЕБС при выдаче микрозаймов онлайн - соответствующая норма вступила в силу с 1 марта. А для небольших участников рынка она станет обязательной через год, с 1 марта 2027 года.
"С декабря 2025 по март 2026 года уровень осведомленности россиян о биометрии заметно вырос: доля тех, кто примерно знает, что это такое, увеличилась с 59% до 81%", - выяснили аналитики, опросив 2500 заемщиков.
"При этом готовность сдавать биометрию ради получения займа незначительно снизилась с 46% до 45%", - добавили они.
Решение о передаче биометрических данных носит в первую очередь рациональный характер: 41% опрошенных готовы на это при наличии более выгодных условий займа. Традиционные маркетинговые стимулы, такие как увеличение суммы или срока займа отметили 19%. Нематериальные бонусы, вроде подарков или сертификатов - 16%.
Разовая денежная компенсация мотивирует 11%. Вместе с тем 13% опрошенных вообще не реагируют на маркетинговые механики, посчитали аналитики.
Среди причин отказа от сдачи личных данных клиенты МФО называют непонимание процесса сбора биометрии, а также указывают на свое недоверие к кредитным организациям, выдающим займы.
"При этом опасения по поводу утечки данных и мошеннических действий растут: 19% клиентов сталкивались с "биометрическими" схемами, тогда как годом ранее таких случаев было всего 6%", - говорится также в исследовании.
Гендиректор "Выберу.ру" Григорий Бурденко убежден, что дальнейшее развитие биометрии в МФО зависит от способности участников рынка выстраивать доверительную среду, поскольку сейчас даже выгодные стимулы для пользователей срабатывают ограниченно.
"Кроме того, недостаточная информированность клиентов создает дополнительные возможности для мошенников. Это значит, что финансовое просвещение остается важным инструментом взаимодействия с клиентами", - заключил он.
"Выберу.ру": менее половины клиентов МФО готовы сдать биометрию, чтобы получать займы
