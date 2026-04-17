СМИ: ФНС может усилить контроль за переводами на карты некоторых россиян

2026-04-17T09:56+0300

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Усиленный контроль Федеральной налоговой службы (ФНС) России может распространиться на 10 миллионов граждан, получающих неподтвержденные безналичные доходы переводами на банковские карты, пишет газета "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов. "Около 10 миллионов россиян могут попасть под усиленный контроль налоговой из-за переводов на карты, прогнозируют опрошенные "Известиями" эксперты. Речь о тех, кто регулярно зарабатывает более 200 тысяч рублей в месяц на аренде, подработках, услугах или мелкой торговле, но не оформляет статус самозанятого или ИП и не декларирует доход. В зоне внимания окажутся и самозанятые с выручкой выше 2,4 миллиона в год, скрывающие часть поступлений", - говорится в материале. Законопроект, внесенный правительством в Госдуму в конце марта, усиливает контроль за доходами физлиц, в частности давая налоговым органам право получать от ЦБ данные о гражданах с признаками незадекларированной предпринимательской деятельности, пишет издание. Конкретные критерии законопроекта еще не раскрыты, но предполагается, что в случае его принятия мера вступит в силу с 2027 года. Отмечается, что на сегодняшний день доступ налоговых органов к банковским данным ограничен, но поправки расширят эти возможности. Также предлагается ужесточить идентификацию владельцев счетов через ИНН и усилить контроль за импортом, добавляется в материале. Отдельно выделяется проблема подмены трудовых отношений - когда компания нанимает самозанятого и требует от него того же, чего и от штатных сотрудников, но без официального оформления, говорится в статье. По словам одного из экспертов издания, помимо теневых самозанятых внимание обратят также и на граждан со смешанным доходом, тех кто совмещает работу и подработки или сдают недвижимость. В случае принятия законопроекта, отмечает один из экспертов газеты, часть граждан могут легализовать свой доход, в таком случае налоговая ставка составит 4% при работе с физлицами против 13% НДФЛ. Однако большинство, по его мнению, особенно в регионах, продолжат пользоваться серыми схемами.

