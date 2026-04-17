Япония не будет использовать разведку во внутриполитических целях

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на фоне обсуждения реформы системы сбора и координации информации заявила, что японские власти не рассматривают возможность | 17.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-17T06:33+0300

ТОКИО, 17 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на фоне обсуждения реформы системы сбора и координации информации заявила, что японские власти не рассматривают возможность использования разведывательной деятельности во внутриполитических целях. "Мы не предполагаем и не будем осуществлять разведывательную деятельность с целью уклонения от критики со стороны СМИ или оппозиции", - сказала премьер на заседании комитета по делам кабинета министров нижней палаты парламента. Такаити также подчеркнула, что протестные акции в стране не рассматриваются как объект для разведывательного наблюдения. По ее словам, правительство будет применять разведывательные меры при строгом соблюдении законодательства и с уважением к правам граждан. "Не ограничиваясь только правилами в сфере разведки, само собой разумеется, что мы будем продвигать соответствующие меры, соблюдая законы и уважая свободы и права граждан, гарантированные конституцией. Мы также полностью осознаем, что персональные данные и право на частную жизнь являются крайне важными ценностями", - подчеркнула премьер-министр. Рассматриваемый в парламенте законопроект предусматривает создание национального совета по разведке во главе с премьер-министром. В его состав войдут девять министров, а при аппарате кабинета будет создано национальное разведывательное управление, которое получит координационные полномочия и право запрашивать информацию у ведомств. Оппозиция критикует инициативу, указывая на риски для приватности и политической нейтральности.

