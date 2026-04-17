https://1prime.ru/20260417/japonija-869226332.html
Япония не будет использовать разведку во внутриполитических целях
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на фоне обсуждения реформы системы сбора и координации информации заявила, что японские власти не рассматривают возможность | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T06:33+0300
экономика
технологии
общество
япония
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869226332.jpg?1776396817
ТОКИО, 17 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на фоне обсуждения реформы системы сбора и координации информации заявила, что японские власти не рассматривают возможность использования разведывательной деятельности во внутриполитических целях.
"Мы не предполагаем и не будем осуществлять разведывательную деятельность с целью уклонения от критики со стороны СМИ или оппозиции", - сказала премьер на заседании комитета по делам кабинета министров нижней палаты парламента.
Такаити также подчеркнула, что протестные акции в стране не рассматриваются как объект для разведывательного наблюдения. По ее словам, правительство будет применять разведывательные меры при строгом соблюдении законодательства и с уважением к правам граждан.
"Не ограничиваясь только правилами в сфере разведки, само собой разумеется, что мы будем продвигать соответствующие меры, соблюдая законы и уважая свободы и права граждан, гарантированные конституцией. Мы также полностью осознаем, что персональные данные и право на частную жизнь являются крайне важными ценностями", - подчеркнула премьер-министр.
Рассматриваемый в парламенте законопроект предусматривает создание национального совета по разведке во главе с премьер-министром. В его состав войдут девять министров, а при аппарате кабинета будет создано национальное разведывательное управление, которое получит координационные полномочия и право запрашивать информацию у ведомств.
Оппозиция критикует инициативу, указывая на риски для приватности и политической нейтральности.
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество , япония
Экономика, Технологии, Общество , ЯПОНИЯ
