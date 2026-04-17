Юрист рассказал о штрафах за самовольную рекламу на асфальте - 17.04.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказал о штрафах за самовольную рекламу на асфальте
2026-04-17T03:02+0300
Юрист Хаминский: самовольная реклама на асфальте грозит штрафом до 2,5 тысяч рублей

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Гражданам РФ, самовольно разместившим рекламу на асфальте, грозит штраф до 2,5 тысяч рублей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Нарушителям грозят штрафы по статье 14.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства о рекламе"), предусматривающей ответственность за нарушение законодательства о рекламе, или по региональным законам о благоустройстве в виде штрафа для граждан в размере от 2 тысяч до 2,5 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей", - рассказал Хаминский.
Помимо штрафа, нарушителя могут обязать очистить покрытие за свой счет, отметил юрист. Повторное нарушение или невыполнение предписания может повлечь кратное увеличение штрафов, предупредил он.
Юрист подчеркнул, что самовольная реклама на асфальте ничем не отличается от расклейки рекламных объявлений на столбах и подъездах домов.
"При этом реклама на асфальте может классифицироваться и как незаконное нанесение надписей, портящее покрытие, незаконная наружная реклама. Например, в Москве, нанесение стойких изображений на тротуары и дороги наказывается штрафами, особенно если реклама портит элементы благоустройства", - добавил Хаминский.
Юрист напомнил, что, согласно статье 19 ФЗ "О рекламе", размещение рекламы на дорожном покрытии считается нарушением и противоречит ГОСТам, запрещающим нанесение изображений на дороги, дорожные знаки, его опоры или любое иное приспособление, предназначенное для регулирования дорожного движения.
 
