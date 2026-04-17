Юрист рассказала о штрафах за мойку машины на даче - 17.04.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказала о штрафах за мойку машины на даче
03:41 17.04.2026
 
Юрист рассказала о штрафах за мойку машины на даче

Юрист Лахтина: за мойку машины на дачном участке грозит штраф до трех тысяч рублей

МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Автовладельцам может грозить штраф до 3 тысяч рублей за мойку машины на дачном участке в связи с несоблюдением экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами, рассказала РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Лахтина.
Эксперт отметила, что грязная вода, которая остается после мойки автомобиля, относится к отходам, так как содержит в себе опасные вещества: нефтепродукты, моющие вещества и реагенты.
"За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления статьями 8.2 и 6.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа, размер которого составляет для граждан от 2 до 3 тысяч рублей", - сказала Лахтина.
Кроме того, по словам юриста, региональное законодательство также может предусматривать административную ответственность за мойку автомобилей в неустановленных местах, к которым относятся и дачные участки.
 
