https://1prime.ru/20260417/karty--869233317.html

Карты Mastercard белорусского Альфа-банка перестанут работать в ЕС

2026-04-17T15:20+0300

экономика

финансы

банки

великобритания

норвегия

альфа-банк

ес

mastercard

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/11/869233163_0:102:3281:1948_1920x0_80_0_0_53c6baa26c744d86c68229c062037a56.jpg

МИНСК, 17 апр – ПРАЙМ. Карты Mastercard белорусского Альфа-банка с 21 апреля 2026 года не будут работать в странах Евросоюза, а также в Великобритании и Норвегии, сообщила пресс-служба банка. "Сегодня мы получили уведомление о том, что с 21 апреля наши карты Mastercard перестанут работать в следующих странах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале банка. Отмечается, что карты больше не будут приниматься в Великобритании, странах Евросоюза и Норвегии. С карт не получится снять наличные в банкоматах, расплатиться в магазинах и онлайн, отправить переводы с карты на карту через локальные сервисы. В кредитной организации посоветовали держателям карт снимать деньги с них сейчас и подчеркнули, что банк убрал комиссию за снятие собственных средств за границей независимо от суммы. В Альфа-банке также посоветовали перевести деньги через белорусскую систему единого расчетного и информационного пространства на карту другого белорусского банка. В банке заявили, что за границей пользоваться услугами Альфа-банка становится сложнее, но финучреждение обещает искать альтернативные решения. Ранее в пятницу Белгазпромбанк сообщил, что операции с использованием карт Mastercard, выпущенных банком, станут недоступными в Евросоюзе с 21 апреля. В марте три белорусских банка, включая Белгазпромбанк и Альфа-банк, сообщили, что выпущенные ими карты Visa перестали работать в странах ЕС и некоторых других государствах на фоне западных санкций.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

