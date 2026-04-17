Карты Mastercard белорусского Альфа-банка перестанут работать в ЕС - 17.04.2026, ПРАЙМ
Карты Mastercard белорусского Альфа-банка перестанут работать в ЕС
2026-04-17T15:20+0300
МИНСК, 17 апр – ПРАЙМ. Карты Mastercard белорусского Альфа-банка с 21 апреля 2026 года не будут работать в странах Евросоюза, а также в Великобритании и Норвегии, сообщила пресс-служба банка. "Сегодня мы получили уведомление о том, что с 21 апреля наши карты Mastercard перестанут работать в следующих странах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале банка. Отмечается, что карты больше не будут приниматься в Великобритании, странах Евросоюза и Норвегии. С карт не получится снять наличные в банкоматах, расплатиться в магазинах и онлайн, отправить переводы с карты на карту через локальные сервисы. В кредитной организации посоветовали держателям карт снимать деньги с них сейчас и подчеркнули, что банк убрал комиссию за снятие собственных средств за границей независимо от суммы. В Альфа-банке также посоветовали перевести деньги через белорусскую систему единого расчетного и информационного пространства на карту другого белорусского банка. В банке заявили, что за границей пользоваться услугами Альфа-банка становится сложнее, но финучреждение обещает искать альтернативные решения. Ранее в пятницу Белгазпромбанк сообщил, что операции с использованием карт Mastercard, выпущенных банком, станут недоступными в Евросоюзе с 21 апреля. В марте три белорусских банка, включая Белгазпромбанк и Альфа-банк, сообщили, что выпущенные ими карты Visa перестали работать в странах ЕС и некоторых других государствах на фоне западных санкций.
Карты белорусского Альфа-банка с 21 апреля не будут работать в ЕС и Норвегии

МИНСК, 17 апр – ПРАЙМ. Карты Mastercard белорусского Альфа-банка с 21 апреля 2026 года не будут работать в странах Евросоюза, а также в Великобритании и Норвегии, сообщила пресс-служба банка.
"Сегодня мы получили уведомление о том, что с 21 апреля наши карты Mastercard перестанут работать в следующих странах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале банка.
Отмечается, что карты больше не будут приниматься в Великобритании, странах Евросоюза и Норвегии. С карт не получится снять наличные в банкоматах, расплатиться в магазинах и онлайн, отправить переводы с карты на карту через локальные сервисы.
В кредитной организации посоветовали держателям карт снимать деньги с них сейчас и подчеркнули, что банк убрал комиссию за снятие собственных средств за границей независимо от суммы. В Альфа-банке также посоветовали перевести деньги через белорусскую систему единого расчетного и информационного пространства на карту другого белорусского банка.
В банке заявили, что за границей пользоваться услугами Альфа-банка становится сложнее, но финучреждение обещает искать альтернативные решения.
Ранее в пятницу Белгазпромбанк сообщил, что операции с использованием карт Mastercard, выпущенных банком, станут недоступными в Евросоюзе с 21 апреля.
В марте три белорусских банка, включая Белгазпромбанк и Альфа-банк, сообщили, что выпущенные ими карты Visa перестали работать в странах ЕС и некоторых других государствах на фоне западных санкций.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2026
ЦБ сообщил о снижении средств физлиц в банках
