Владельцев дач предупредили о штрафе за хлам и мусор - 17.04.2026, ПРАЙМ
Владельцев дач предупредили о штрафе за хлам и мусор
Владельцев дач предупредили о штрафе за хлам и мусор
общество
недвижимость
елена кудерко
росреестр
дача
Общество , Недвижимость, Елена Кудерко, Росреестр, дача
Владельцев дач предупредили о штрафе за хлам и мусор

Кудерко: за хлам и мусор на дачах могут оштрафовать и даже отнять землю

МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Владельцы загородных участков, которые не следят за порядком на своей земле, рискуют получить крупный штраф, а при систематическом бездействии — и вовсе лишиться земли. О том, какие нарушения грозят дачникам и сколько придётся заплатить, агентству “Прайм” рассказала адвокат Елена Кудерко.
По словам эксперта, Земельный кодекс обязывает собственников и арендаторов использовать участок по назначению и не допускать захламления. Правила противопожарного режима требуют регулярно убирать мусор, сухую растительность и косить траву — всё это по закону считается мусором. С сентября 2025 года вступили в силу новые правила: если мусором или отходами занято больше половины участка и собственник не навёл порядок в течение года, это признаётся серьёзным нарушением земельного законодательства.
"Важное условие: собственнику даётся год на уборку с момента фиксации проблемы. Кроме того, первые три года после покупки участка устанавливаются как срок на освоение, и в этот период признаки неиспользования не применяются. При систематическом игнорировании предписаний Земельный кодекс позволяет изъять участок", — предупредила Кудерко.
Штрафы по статье 8.8 Кодекса об административных правонарушениях зависят от кадастровой стоимости участка. Для граждан — от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости, но не менее 20 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 1,5 до 2 процентов, минимум 50 тысяч рублей. Для юридических лиц — 5 процентов, минимум 400 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, штраф фиксированный: гражданам — от 20 до 50 тысяч рублей, должностным лицам — от 50 до 100 тысяч, юридическим лицам — от 400 до 700 тысяч рублей.
Процедура выглядит так: сначала выносится предостережение, затем предписание с разумным сроком, после чего следует штраф. Если через 30 дней после штрафа ничего не изменилось, Росреестр передаёт дело в местные власти, а те обращаются в суд. Изъятый участок продают с торгов, а выручку за вычетом расходов возвращают бывшему собственнику.
 
